Макрон поспілкувався з Байденом після візитів в Україну і Росію

Президент Франції Еммануель Макрон зателефонував своєму американському колезі Джо Байдену після своїх візитів до України та Росії. Це вже третя розмова лідерів країн за останній тиждень.

Джо Байден цього тижня проведе телефонні розмови з іншими лідерами європейських країн. Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

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Як США реагують на поїздку Макрона

Речниця Білого дому не уточнила деталей розмови Джо Байдена з Еммануелем Макроном. Однак Джен Псакі лиш додала, що поки що Вашингтон не може оцінити результатів візиту французького президента до Москви і Києва.

Президенти Байден і Макрон розмовляли сьогодні вранці після візитів французького лідера в Україну і Росію,

– заявила Псакі.

Речниця Білого дому висловила сподівання, що Росія не вдаватиметься до ескалації. Псакі також заявила, що Вашингтон зараз не має даних про те, чи затвердили у Кремлі вторгнення до України, однак дипломати зараз намагаються зробити все можливе, щоб не допустити війни. Псакі наголосила на тому, що США не хочуть війни.

Візит Макрона до України та Росії

Президент Франції Еммануель Макрон 7 січня відвідав з офіційним візитом Росію. У Москві він зустрівся з очільником Кремля Володимиром Путіним. Після перемовин політики вийшли на спільний брифінг, на якому Путін відзначився скандальною заявою щодо виконання мінських угод Україною словами "терпи моя красавица".

До слова, довжелезний стіл у Кремлі, за яким сиділи Путін і Макрон викликав сміх у користувачів соцмереж.

Наступного дня Французький президент відправився до Києва. Там він зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським. Варто зазначити, що під час спільного брифінгу Зеленський відповів на скандальну заяву очільника Кремля й наголосив на тому, що Україна і справді красуня, але не Путіна.

До теми пропонуємо брифінг Зеленського і Макрона в Києві: дивіться відео