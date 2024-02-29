Ймовірність введення військ НАТО в Україну: чи може пропозиція Макрона втілитися в життя

Чи не вперше країни-партнери України публічного заговорили про введення військ НАТО на нашу територію. Зокрема, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не виключає такий варіант, проте консенсусу щодо цього питання між світовими лідерами поки немає.

Звісно, це лише ідея, але вона може мати розвиток. Який сигнал Європа посилає Москві, про це 24 Каналу розповів політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.

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Чіткий сигнал Москві

Новина про ймовірність введення військ НАТО в Україну має декілька вимірів. Перший – французький національний. Адже Макрон усвідомлює, що потужність й військова сила Сполучених Штатів в Європі зменшуватиметься і буде боротьба за безпекове лідерство на європейському континенті.

У такий спосіб президент Франції показує свою проактивну позицію в темі підтримки України й тому, що він може генерувати ідеї завтрашнього дня,

– зазначив політолог.

Другий вимір – безпековий геополітичний, де відчиняється "Вікно Овертона" того, що партнери могли б зробити.

"Вікно Овертона" – діапазон ідей та тем, прийнятних для дискусії.

Раніше партнери обговорювали виключно формулу, що у війні проти Росії відсіч загарбнику дають всі, хто входять до Сил оборони України, зокрема добровольці з інших країн, а союзники лише надають зброю. Зараз ідея Макрона щодо введення військ НАТО на українську територію створює поле для дипломатичних маневрів та обговорень.

Це відкриття "Вікна Овертона" для того, щоб у разі ескалації ситуації показати Кремлю, що не лише одна Москва може готувати другий фронт проти країн НАТО, а країни Європи в далекій перспективі можуть самі діяти проактивно,

– наголосив Чаленко.

На його думку, заява Макрона вкрай важлива й не варто відноситися до неї жартівливо, адже вона дає сигнал Москві, що підтримка України розрахована на далекострокову перспективу.

"Це говорить про те, що ідеї можуть реалізовуватися. Раніше партнери казали, що не надаватимуть українцям бронетехніку, танки, далекобійне озброєння, F-16, однак попри весь скептицизм, Україна поступово отримує нові види озброєння. Це серйозний сигнал Москві, що вона дограється", – додав політолог.

Резонансна заява Макрона: що відомо