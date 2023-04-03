Макрон хоче відмовити лідера Китаю зближатися з Путіним: у Роlitico спрогнозували, чи буде успіх

Президент Франції Емманюель Макрон вирушить на зустріч з китайським лідером Сі Цзіньпіном, щоб відвернути увагу Пекіну від Москви. Французький очільник також хоче, щоб Китай виступив посередником у війні Росії проти України.

Очікується, що Макрон проведе кілька годин у дискусіях з Сі Цзіньпіном. Про це ЗМІ пише з посиланням на джерела наближені до французької влади.

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Що принесе поїздка Макрона в Пекін

4 квітня президент Франції Еммануель Макрон прибуде з дипломатичною місією до Пекіну, де зустрінеться з головою Китаю Сі Цзіньпіном. На думку французьких чиновників, це хороший знак, адже не кожен має можливість особисто зустрітися з очільником Китаю.

Можна однією рукою порахувати кількість світових лідерів, які могли б провести глибоку дискусію з Сі,

– підкреслив радник Єлисейського округу, який побажав лишитися анонімним.

За інформацією видання, президент Франції хоче розіграти особисту карту зі своїм китайським колегою, адже минулого року Макрона постійно критикували за безрезультативні телефонні розмови з Путіним. Однак у Білому дому не сподівається, що французький очільник досягне якогось прориву.

"Сі навряд чи піде на прохання Макрона обмежити будь-які рішучі кроки Китаю в Тихому океані", - заявили американські чиновники.

Також очікується, що Макрон спробує перевірити реакцію китайського очільника на погрозу Росії розмістити ядерні ракети в Білорусі, рішення, яке суперечить плану Китаю із врегулювання конфлікту в Україні.

Окремо президент Франції також торкнеться теми порушення прав людини, адже, враховуючи авторитарний поворот Китаю, цілком ймовірні порушення по всій країні.



Президент Макрон не повинен замовчувати поглиблення авторитаризму китайського уряду під час свого візиту до Пекіна,

– сказала директор організації Human Rights Watch у Франції Бенедікт Жаннерод.

Що буде з торговими відносинами між Китаєм та ЄС

Торгівля також посідає перше місце серед пріоритетів Макрона, тому він візьме з собою велику делегацію лідерів бізнесу. Також з ним відправляться французькі міністр фінансів Бруно Ле Мер і міністр закордонних справ Катрін Колонна.

Окрім цього французький очільник також запропонував президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн супроводжувати його до Китаю, щоб вони могли говорити єдиним голосом за весь блок Європейського Союзу.

У мене немає європейського мандату, оскільки Франція має свою незалежну дипломатію, але я прив’язаний до європейської координації,

– сказав Макрон.

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