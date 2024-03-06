Хоче стати "європейським Черчиллем": що спонукає Макрона до гучних заяв щодо підтримки України

Позиція французького президента Еммануеля Макрона щодо військової підтримки України істотно змінилася. Лідер Франції започаткував у публічному полі дискусію про відправлення західних військ на територію нашої країни.

Днями він також закликав європейських лідерів "не бути боягузами". В етері 24 Каналу політолог Володимир Фесенко сказав, що підштовхнуло Макрона змінити парадигму підтримки України.

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"Президент Франції хоче продемонструвати свій лідерський потенціал. Він претендує на роль візіонера та безпекового європейського лідера. Макрон хоче стати "європейським Черчиллем". Він бачить себе у такі ролі, проте інша річ, чи здатний він на неї", – мовив Фесенко.

Нові виклики для Європи

На думку політолога, лідер Франції хоче скористатися ситуацією, адже бачить, що зараз перед об'єднаною Європою, яка не має власної безпекової системи, постали нові виклики. Насамперед військові загрози з боку Росії і не тільки на українській землі, а й ризики того, що країна-агресор через певний час може розпочати війну проти окремих країн НАТО.

На цей виклик треба реагувати, а Європа до цього абсолютно неготова,

– наголосив Фесенко.

Зараз на європейських самітах лідери вже обговорюють спільну оборонну стратегію. Проте поки загальна сума в оборонному бюджеті Євросоюзу 1,5 мільярда.

Цих коштів навіть для України замало, а що говорити про об'єднану Європу,

– зауважив політолог.

За його словами, країнам ЄС потрібна довгострокова стратегія оборонного виробництва, модернізація збройних сил, створення власних сил швидкого реагування. Про це в Євросоюзі почали говорити ще до початку російсько-української війни у 2014 році. Однак протягом цього часу нічого не робили, але зараз так не вийде.

Що не так із заявами Макрона

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відреагував на заклик Макрона до союзників України "не бути боягузами". За його словами, такі висловлювання не розв'яжуть проблему з військовою підтримкою ЗСУ.

Я вважаю, що Пісторіус відповів обґрунтовано. З одного боку, треба віддати належне Макрону, адже він розпочав цю дискусію, а з іншого – порівняймо обсяги військової допомоги Україні від Німеччини та Франції. Берлін значно більше допоміг нашій країні щодо загальних обсягів постачання озброєння, ніж Париж,

– додав Фесенко.

На його думку, позиція Макрона неоднозначна, проте процеси йдуть у правильному напрямку. Європейці схаменулися і починають пришвидшувати темпи допомоги Україні.

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