На час вступу до НАТО: Макрон закликав Захід створити гарантії безпеки для України

Президент Франції Еммануель Макрон висловився щодо надання гарантій безпеки для України. За його словами, західні країни мають запропонувати “відчутні та надійні” рішення для нашої країни.

Крім цього, він наголосив, що Україна “сьогодні захищає всю Європу”. Він також додав, що такі гарантії безпеки відповідають "інтересам Заходу".

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Французький очільник 31 травня на форумі Globsec у словацькій столиці Братиславі підтвердив, що він "цілком за" гарантії безпеки для нашої держави. Макрон зауважив, що ці гарантії мають дійсно захищати Україну від повторної військової агресії.

Ми повинні побудувати щось між безпекою, наданою Ізраїлю, і повноправним членством,

– підкреслив він.

Макрон також зазначив, що різні члени НАТО можуть надати ці гарантії на час, поки "Україна очікує вступу до Альянсу". Наостанок президент Франції запевнив, що планує просувати питання гарантій безпеки для нашої держави серед країн Заходу.

Гарантії безпеки для України: що відомо