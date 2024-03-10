Франція не говорить від імені НАТО, – Міноборони Італії про ідею Макрона щодо військ в Україні

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто прокоментував ідею президента Франції Еммануеля Макрона щодо розміщення західних військ в України. На думку глави італійського Міноборони, цей крок "зітре шлях до дипломатії".

Крозетто також наголосив, що такі країни як Франція і Польща, які підтримують ідею відправлення своїх військ в Україну, не можуть висловлюватися від імені всіх країн-членів НАТО.

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Міністр оборони Італії наголосив, що Франція і Польща можуть говорити від себе, але не від імені НАТО, яке від початку вторгнення Росії в України формально і добровільно залишалося поза війною.

Ввести війська до Києва означає зробити крок до односторонньої ескалації, яка зітре шлях до дипломатії. Немає сенсу наводити такий аргумент зараз після двох років війни,

– заявив Крозетто.

Водночас він зазначив, що перетворення Росії на військову економіку робить країну-агресорку більш оснащеною та гнучкою у військовому виробництві, ніж країни НАТО. Крім того, глава італійського Міноборони підкреслив, що Україна має рацію, кажучи, що постачання озброєння із Заходу відбуваються повільно.

"Захід виявив, що має набагато менші виробничі потужності ніж Росія, і йому потрібен час, щоб змінити тенденцію. Що стосується боєприпасів, то за рік ми вийшли на рівень виробництва, який може допомогти Україні, але все одно нижчий за російський", – сказав міністр.

Крозетто також наголосив на важливості того, щоб Захід надавав Україні повну підтримку, а також вивчав альтернативні шляхи вирішення конфлікту. Міністр закликав до активізації зусиль на дипломатичних каналах для пошуку вирішення конфлікту.

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