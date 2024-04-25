Європа може померти, – Макрон заявив про "великі ризики" у найближчі роки
Джерело:BFM-TV
Президент Франції Еммануель Макрон почав доволі різко висловлюватись. Зокрема, він заявив, що Європа може померти.
Президент Франції Еммануель Макрон сказав, що європейські країни можуть зіштовхнутися з "великими ризиками" протягом найближчих років. За його словами, є ризик, що Європа може бути ослабленою.
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Європа може померти
Під час світових потрясінь нашого століття є ризик побачити Європу ослабленою, адже це створює ризики. За словами Макрона, ризик бути ослабленим або навіть пониженим є величезним, тому що ми перебуваємо в безпрецедентний момент потрясінь у світі, прискорення великих трансформацій.
Лідер Франції попередив, що Європа "може померти" у світі, де "правила гри змінилися".
Ми маємо усвідомлювати, що наша сьогоднішня Європа смертна, вона може померти,
– заявив Макрон.
За його словами, потрібно вже зараз зробити вибір щодо питання миру та війни на континенті, а також щодо цифрового переходу, штучного інтелекту та навіть довкілля.
Помилково вважати, що Росія зупиниться на Донбасі та в Криму
- Президент Франції Еммануель Макрон застеріг, що люди, які вважають, що Росія відмовиться від загарбницьких амбіцій після захоплення українського Донбасу та Криму, – помиляються.
- Відповідаючи на питання щодо коментарів Кремля про те, що Росія вважає, що вона у стані війни через допомогу Україні Заходу, президент Франції сказав, що було б помилкою думати, що Росія планує зупинити свою агресію на Донбасі та в Криму.
- Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що війна "починалася як спеціальна військова операція, але щойно там утворилася компашка (маючи на увазі Захід), коли колективний Захід став учасником цього на боці України, для нас це вже стало війною".