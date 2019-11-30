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      Макрон нагородив командувача ВМС України Воронченка національним орденом Франції: фото

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      Ігор Воронченко отримав другий за рангом державний орден Франції / фото: ВМС ЗСУ

      В Одесі командувача Військово-морських сил ЗСУ Ігоря Воронченка нагородили національним орденом Франції "За заслуги". Офіційна церемонія нагородження відбулася на борту французького військового корабля Commandant Birot, який цього тижня прибув у порт Одеси.

      Орден Ігорю Воронченку вручив посол Франції в Україну Єтьєн де Понсен, повідомляють Військово-морські сили.

      До слова: В Одеський порт прибув французький військовий корабель: відео

      Пан посол наголосив, що орден "За заслуги" є другий за рангом у Франції. Понсен підкреслив, що між військово-морськими силами України і Франції триває плідна співпраця. Про це свідчать бодай ті факти, що українські кадети стажуються на французьких кораблях, які, зі свого боку, можуть зупинятися в українських портах.

      Президент Франції Еммануель Макрон особисто нагородив пана адмірала цим орденом і це свідчить про повагу, яку він має до українських Військово-морських сил України. У майбутньому ми будемо розвивати наші відносини між військово-морськими силами Франції та України,
      – запевнив Єтьєн де Понсен.

      З свого боку Ігор Воронченко наголосив, що ця нагорода не є особисто його. Мовляв, вона є позитивною оцінкою діяльності Військово морських сил ЗСУ загалом.

      "Між нашими флотам підтримується плідна співпраця. Кожен захід корабля – це ще один крок для безпеки, яка має бути у цьому регіоні. Спільна участь у проведенні міжнародних навчань є одним з кроків, для того щоб ВМС якнайшвидше набували сумісності зі стандартами НАТО для спільного застосування і виконання завдань", – заявив командувач ВМС.

      Вручення ордену Ігорю Воронченку: дивіться фото

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Новини Одеси Новини Франції Збройні сили України Еммануель Макрон Водний транспорт
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