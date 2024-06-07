Макрона запитали, скільки літаків Mirage Франція передасть Україні

Що відомо про це – розкаже 24 Канал.

Я не наведу ані деталей, ані назву точну цифру. Ми домовилися про потреби,

– сказав Макрон.

Така таємничість пов'язана з тим, щоб не допомагати ворогові. Адже плани люблять тишу.

Зараз про літаки тривають дискусії із партнерами, які розпочалися кілька місяців тому. Президент Франції пояснив, що завжди намагався називати цифри, уже коли передають техніку. Так ефективніше і не дає росіянам скористатися інформацією.

Макрон зауважив: у пріоритеті – почати навчати пілотів та механіків. Це робитимуть у Франції, щоб усе було прозоро.

"Це те, що буде запущено буквально в найближчі дні у Франції. Це буде відбуватися на наших теренах", – розповів французький президент.

Чи відправлять в Україну солдатів НАТО

Щодо військових інструкторів він сказав: ми не воюємо з Росією, але хочемо підсилити Україну та зробити все можливе для перемоги. Запит на інструкторів є цілком легітимним, адже це не відрядження солдатів на лінію фронту. Тому це не стане ескалацією.

Іще Макрон підтвердив, що буде коаліція військових інструкторів, про що говорив раніше.

Ми не будемо одні, але з поваги до партнерів я не казатиму, що саме робитиме Франція. Ми використаємо наступні дні, щоб створити якомога ширшу коаліцію для допомоги Україні в тих рамках, про які я щойно сказав,

– повідомив лідер Франції.