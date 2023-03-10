Окупанти до 13 років засудили співзасновника "Громадського радіо" Буткевича: реакція МЗС

Російські окупанти до 13 років засудили Максима Буткевича – українського правозахисника, який перебуває у полоні. У МЗС України заявили про чергову політичну розправу над українськими громадянами.

Окупанти "засудили" Буткевича на території тимчасово окупованої Луганщини. Незаконні "вироки" отримали Буткевич та ще двоє українців.

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Фейковий судовий процес, зрежисований в Російській Федерації, мав на меті легалізувати чергову політичну розправу над українськими громадянами. Оголошені вироки є незаконними та нікчемними,

– наголосили у МЗС України.

У МЗС України закликали міжнародну спільноту засудити судилище над Буткевичем та іншими українцями та вимагати від країни-терористки їхнє звільнення.

Що відомо про "вирок" Буткевичу