Окупанти до 13 років засудили співзасновника "Громадського радіо" Буткевича: реакція МЗС
Джерело:МЗС України
Російські окупанти до 13 років засудили Максима Буткевича – українського правозахисника, який перебуває у полоні. У МЗС України заявили про чергову політичну розправу над українськими громадянами.
Окупанти "засудили" Буткевича на території тимчасово окупованої Луганщини. Незаконні "вироки" отримали Буткевич та ще двоє українців.
Зверніть увагу Скільки прикордонників зі Зміїного досі у полоні
Фейковий судовий процес, зрежисований в Російській Федерації, мав на меті легалізувати чергову політичну розправу над українськими громадянами. Оголошені вироки є незаконними та нікчемними,
– наголосили у МЗС України.
У МЗС України закликали міжнародну спільноту засудити судилище над Буткевичем та іншими українцями та вимагати від країни-терористки їхнє звільнення.
Що відомо про "вирок" Буткевичу
- Максим Буткевич – український правозахисник та журналіст. Він – один зі співзасновників "Громадського радіо" (2013) та центр прав людина ZMINA. Працював на BBC World Service, а також – на низці загальноукраїнських телеканалів.
- До лав ЗСУ приєднався у березні 2022 року. Об'єднаний центр із пошуку та звільнення полонених докладає усіх зусиль, щоб звільнити Буткевича з полону.
- Мати полоненого розповіла, що зі взводу сина на зв'язок виходили лише двоє полонених – 25 і 26 червня.