Звільняв Кліщіївку, брав участь в операціях: що відомо про загиблого командира "Люті" Казбана

У ДТП загинув полковник Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, командир Штурмової бригади Нацполіції "Лють" Максим Казбан. 24 Канал зібрав факти його біографії.

Про трагедію повідомив очільник Нацполіції Іван Вигівський. Смертельна аварія сталася на Донеччині.

До теми Перетвори свою "Лють" на зброю: для чого в Нацполіції створили штурмову бригаду

Біографія Максима Казбана, який загинув у ДТП

Максим Казбан став другим командиром "Люті". Він очолював Об'єднану штурмову бригаду Національної поліції України з вересня 2024 року по липень 2025-го.

Коли бойовий прапор передали новому командиру бригади, він сказав: "Для мене честь очолити Об'єднану штурмову бригаду "Лють". Я впевнений, що ми з гордістю та честю будемо нести наш бойовий прапор та виконувати поставлені перед нами завдання".

Від початку створення бригаду очолював Олександр Нетребко.

Про нового керівника тоді написали так:

Полковник поліції Максим Казбан пройшов великий бойовий шлях. З 2014 року брав активну участь у захисті української території та був учасником багатьох тяжких протистоянь з ворогом. З початком повномасштабного вторгнення також брав участь в спеціальних операціях, одна з яких відбувалася поблизу населеного пункту Чорнобаївка, під час якої ворог зазнав значних втрат. З моменту створення Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції "Лють" займав посаду першого заступника начальника Департаменту поліції особливого призначення "Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України "Лють".

У "Люті" перелічили заслуги Казбана.

У 2014 році він у складі 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади:

протистояв просуванню росіян з території Криму в районі Генічеська вздовж Арабатської Стрілки;

звільняв Лиман;

брав участь у боях в районах населених пунктів Сіверськ – Закотне;

стримував просування окупантів через державний кордон України в районі населеного пункту Дьяково, під час чого потрапили в оточення, в якому перебували півтора місяця;

провів рейд на окупованих територіях Донецької області;

близько 6 місяців планував вогневе ураження противника під час ведення оборонних дій Донецького летовища та управляв процесом.

Пізніше служив у підрозділі Центру спеціальних операцій "А" СБУ Служби безпеки України, де брав участь у спеціальних оперативно-бойових заходах в зоні АТО та під час повномасштабної війни.

У 2023 році Казбан спланував штурмові дії задля деокупації Кліщіївки на Донеччині та керував ними. Спланував та забезпечив розвідувальні, наступальні, штурмові та оборонні операції у районі населеного пункту Курдюмівка, Майорськ Донецької області. Особисто корегував вогнем артилерії.

З вересня 2024 року – командир бригади "Лють". Під його керівництвом воїни бригади першими зустріли ворога на Торецькому напрямку. Пройшли найзапекліші бої та не віддали ворогу без бою жодного метра нашої землі,

– згадують командира у бригаді.

Максим Казбан був нагороджений орденами Богдана Хмельницького II та III ступенів, медаллю "За військову службу Україні", нагрудним знаком СБУ "За відвагу", нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних сил України "Сталевий хрест", а також двічі нагороджений відзнакою "Вогнепальна зброя".

В інтерв'ю "Укрінформу" в липні 2025 року Казбан розповів, що бойовий шлях "Люті" починався зі сходу, з Бахмутського напрямку: Часів Яр, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Майорськ, Торецьк. Також бригада поліції виконує завдання на Покровському напрямку. Були і під Вовчанськом на Харківському напрямку, і на Сумському напрямку.

"Усі бояться, кожен боєць боїться, але треба свій страх контролювати. І питання – не в тому, чого ти боїшся. Питання в тому, що ти зробиш", – говорив він.