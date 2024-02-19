Особисте демонстративне вбивство, – політолог про смерть російського пілота Кузьмінова

В Іспанії знайшли мертвим російського пілота Максима Кузьмінова. У серпні 2023 року за сприянням ГУР МО він перегнав вертоліт Мі-8 з Росії в Україну. Ця операція відома під кодовою назвою "Синиця".

Якщо аналізувати цю ситуацію загалом, то вона грає на руку російській інформаційній машині. Про це 24 Каналу розповів політолог Андрій Вігірінський, зауваживши, що смерть пілота можуть використати окупанти, щоб лякати цим інших бійців.

До теми Операція "Синиця": пілот Мі-8 з Росії відверто зізнався, чому здався ГУР і як потрапив в Україну

Що могло статися з пілотом

У розумінні росіян Максим Кузьмінов нібито перейшов на бік ворога, він "зрадив" військовослужбовців, з якими служив. Тепер його розстріляли, тому для окупантів це може виглядати як відновлення справедливості. Наразі ми не володіємо достатньою інформацією, а знаємо лише про те, що людину, ймовірно, ліквідували.

Пишуть про те, що він громадянин України, то, напевно, Кузьмінов отримав громадянство. Він мав можливість покинути територію нашої держави, поселитися в Іспанії,

– зауважив політолог.

Далі могли втрутитись російські спецслужби, окремі загони, які системно працюють для того, щоб виявити людей, які нібито зрадили присязі. Вони могли ідентифікувати його, визначити місце перебування, а далі залишається – заподіяння смерті.

Якщо вірити повідомленням про 12 пострілів, які були здійснені, а також про те, що його потім переїхали машиною – все це говорить про особисте, демонстраційне вбивство, а не вбивство через якісь побутові обставини,

– припустив Андрій Вігірінський.

Він додав, що це може бути своєрідним нагадування для російських бійців не переходити на бік України, адже їх нібито можуть знайти у будь-якому куточку світу. Тож, окрім помсти, ми бачимо так званий "виховний процес" для інших окупантів.

Також говорять про іншу версію з прикриттям. Тобто, щоб сформувати образ умисного вбивства, а потім мати можливість, наприклад, змінити зовнішній вигляд, місце проживання і вирушити в іншу країну чи навіть континент,

– сказав політолог.

Таку версію не можна відкидати, але питання в тому, чи будуть її публічно розслідувати. Однак, факти, які вже відомі, що нібито автомобіль, який переїхав пілота, знайшли спаленим, – свідчить про спланованість, а не про випадкове вбивство.

"Ну а далі питання залишається відкритим – хто міг реалізувати такий злочин на території країни Європейського Союзу. Це могли зробити бандитські формування з різних країн, не обов'язково підрозділи Росії, адже найманих вбивць вистачає по всьому світу", – підкреслив Вігірінський.

Що відомо про російського пілота Максима Кузьмінова