Без перепочинку 8 діб тримав позиції в Бахмуті: на Дніпропетровщині прощалися з воїном
Джерело:ТСН
Захисникові України Максиму Ляху назавжди 23. Життя юного воїна обірвала ворожа куля. У рідній Томаківці Героя зустрічали навколішки.
Вісім днів поспіль без перепочинку Максим тримав оборону на позиціях у місті-фортеці Бахмут. Хлопець став на захист Батьківщини від окупантів у 22 роки. Тепер він навіки в строю.
Читайте також Повернувся з Ізраїлю, щоб захистити Україну: історія бійця, якого розстріляли в полоні
Історія українського воїна Максима Ляха
До повномасштабної війни Максим Лях був успішним студентом закордонного вишу. Втім, після 24 лютого 2022-го хлопець повернувся до України. Разом із 18-річним братом він пішов добровольцем на фронт.
Максим швидко став одним з кращих бійців свого підрозділу та отримав позивний "Фрост". Останні тижні він разом з побратимами тримав оборону у Бахмуті, розповів командир.
"Бій триває увесь день, говорять, що ми там відбиваємо якусь кількість атак, але це просто безперервна атака", – пояснив Богдан.
Брати, що були завжди разом, пліч-о-пліч потрапили під російський авіаудар. Молодший отримав поранення.
Іван отримав поранення і його брат Максим його врятував. Він відтягнув його з вогню, надав першу медичну допомогу і таким чином врятував свого брата. Через декілька днів через кулю снайпера він загинув,
– поділився командир.
Попрощатися з Максимом прийшли сотні людей. У нього було багато друзів. Захисник дуже любив природу, багато читав і чудово готував.
Дивіться також У боях за Бахмут загинув керівник дитячого театру "Казка" Дмитро Кравець
Вісім діб без перепочинку бився з ворогом
До того, як снайперська куля вразила воїна, він понад 200 годин без перепочинку бився з ворогом. Позиції росіян були лише за 30 метрів.
Він 8 діб не їв не пив і не спав, 8 діб їх не могли вивести. Старший міг вийти з меншим, але він залишився, бо нього були молоді побратими там і він сказав: Я їх не лишу",
– розповіла мати Максима.