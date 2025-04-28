На Миколаївщині чоловік кинув гранату в поліцейських, загинув 21-річний сержант Максим Рижко.

У понеділок, 28 квітня, у Миколаївській області чоловік кинув гранату у наряд поліції, який прибув на виклик. 21-річний сержант Максим Рижко зазнав травм, несумісних з життям.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис голови Національної поліції України Івана Виговського.

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Що відомо про трагічний інцидент на Миколаївщині

Іван Вигівський розповів, що наряд поліції прибув на виклик про сімейну сварку. Тікаючи від правоохоронців, кривдник дістав гранату та кинув її у бік поліцейських, внаслідок чого постраждали четверо правоохоронців.

21-річний поліцейський сектору реагування патрульної поліції Вознесенського районного управління поліції сержант поліції Максим Рижко помер від отриманих травм. Лікарі не змогли врятувати його життя.

Нещодавно Максим став батьком, втім донька дізнається про його героїчний вчинок через роки,

– зауважив очільник поліції.

Вигівський наголосив, що кривдника одразу затримали.

Максим Рижко загинув при виконанні / фото Івана Вигівського

Водночас голова Нацполіції звернувся до скептиків, які закликають мобілізувати поліцейських. Він закликав поставити питання: до кого ви звернетеся за захистом? За словами Вигівського, що у людей чимало зброї на руках, і передбачити, де станеться біда неможливо – але поліція реагуватиме першою.

"Щодня ми опрацьовуємо тисячі подібних викликів, але ніхто не знає, що чекає поліцейських на місці. Ми готові до усього, і ціною власного життя захищаємо наших громадян як у тилу, так і на передовій", – вказав Вигівський.