Коляда стала дроном: юний волонтер з Херсонщини зібрав 16 тисяч на ЗСУ під час Новорічних свят

Юний волонтер з Херсонської області Максим Зарічний під час Новорічних свят зібрав кошти для придбання дрона для військових. Колядою Максиму вдалося зібрати 16 тисяч гривень.

Загальна сума, яку хлопець передав на ЗСУ, сягає кількох сотень тисяч гривень. Гроші хлопця вже допомогли військовим у протистоянні проти агресора.

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Волонтер з Херсонщини

Очільник Львівської ОВА розповів, що зараз Максим Зарічний з рідними мешкає на Яворівщині. Під час свят він колядував для мешканців Івано-Франківської громади. Йому вдалося зібрати 16 тисяч гривень. Ці кошти юнак скерував на потреби Сил оборони – на придбання дрона, який через волонтерів передав військовим.

Загалом своїми сольними концертами вже задонатив понад 600 тисяч гривень та сотні окопних свічок для наших військовослужбовців,

– повідомив Козицький.

Максим Зарічний передав зароблені кошти на купівлю дрона / Максим Козицький

Також голова Львівської ОВА подякував Максимові за його добру справу та зазначав, що він є прикладом для багатьох дорослих.

Волонтерство – це важливо