Коляда стала дроном: юний волонтер з Херсонщини зібрав 16 тисяч на ЗСУ під час Новорічних свят
Джерело:Максим Козицький
Юний волонтер з Херсонської області Максим Зарічний під час Новорічних свят зібрав кошти для придбання дрона для військових. Колядою Максиму вдалося зібрати 16 тисяч гривень.
Загальна сума, яку хлопець передав на ЗСУ, сягає кількох сотень тисяч гривень. Гроші хлопця вже допомогли військовим у протистоянні проти агресора.
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Волонтер з Херсонщини
Очільник Львівської ОВА розповів, що зараз Максим Зарічний з рідними мешкає на Яворівщині. Під час свят він колядував для мешканців Івано-Франківської громади. Йому вдалося зібрати 16 тисяч гривень. Ці кошти юнак скерував на потреби Сил оборони – на придбання дрона, який через волонтерів передав військовим.
Загалом своїми сольними концертами вже задонатив понад 600 тисяч гривень та сотні окопних свічок для наших військовослужбовців,
– повідомив Козицький.
Максим Зарічний передав зароблені кошти на купівлю дрона / Максим Козицький
Також голова Львівської ОВА подякував Максимові за його добру справу та зазначав, що він є прикладом для багатьох дорослих.
Волонтерство – це важливо
За 22 місяці повномасштабної війни Росії проти України благодійний фонд Сергія Притули вже зібрав понад 6 мільярдів гривень для допомоги українським захисникам. Завдяки пожертвам звичайних громадян вдалося передати на ЗСУ дрони, засоби зв'язку, оптичні прилади, транспорт, засоби тактичної медицини та інше.
Допомагають Україні й іноземці – у грудні легендарний волонтер Фумінорі Цучіко з Японії став святим Миколаєм для дітей у Харкові. Він також продав своє майно, щоб допомагати українцям. Чоловік відкрив у місті безплатне FuMi Caffe та утримує його за допомогою донатів.
- На початку грудня мати загиблого військового з Львівської області передала на ЗСУ 100 тисяч гривень з власних збережень. Завдяки цій пожертві придбали бус, який нині вже допомагає військовим.