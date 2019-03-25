Максим Степанов нагороджений за вклад у розвиток Одещини

На щорічній премії вручення нагороди "Людина року" губернатор Одещини став переможцем у номінації "Регіональний лідер року".

Перед врученням, яке відбулось 23 березня, за результатами експертного опитування Максим Степанов став лідером, завдяки відчутним змінам у ввіреному йому регіоні.

"Мені приємно отримати цю нагороду, бо вона важлива і для моєї команди, і для людей, які живуть у регіоні. Адже це означає, що наша робота дає результат", – наголосив губернатор Одещини.

За рік його роботі на посаді, було ліквідовано чергу на проведення хворим гемодіалізу, створено центри по лікуванню серцевих хвороб, а також капітально відремонтовано трасу "Одеса-Рені".

"Ми будуємо лікарні, школи і дитсадки. З’єднуємо дорогами райони і далекі села. Змінюємо те, на що не звертали уваги десятки років. Яка мета? Довести, що ми здатні реалізувати той фантастичний потенціал, який має країна", – додав Максим Степанов.

Нагадаємо, Максим Степанов очолив Одеську обласну державну адміністрацію 12 січня 2017 року. Через два місці презентував власний Стратегічний план дій "Розумний регіон".