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      Максим Степанов нагороджений за вклад у розвиток Одещини

      193 Читать новость на русском
      Степанов
      Максим Степанов / facebook.com

      На щорічній премії вручення нагороди "Людина року" губернатор Одещини став переможцем у номінації "Регіональний лідер року".

      Перед врученням, яке відбулось 23 березня, за результатами експертного опитування Максим Степанов став лідером, завдяки відчутним змінам у ввіреному йому регіоні.

      "Мені приємно отримати цю нагороду, бо вона важлива і для моєї команди, і для людей, які живуть у регіоні. Адже це означає, що наша робота дає результат", наголосив губернатор Одещини.

      За рік його роботі на посаді, було ліквідовано чергу на проведення хворим гемодіалізу, створено центри по лікуванню серцевих хвороб, а також капітально відремонтовано трасу "Одеса-Рені".

      "Ми будуємо лікарні, школи і дитсадки. З’єднуємо дорогами райони і далекі села. Змінюємо те, на що не звертали уваги десятки років. Яка мета? Довести, що ми здатні реалізувати той фантастичний потенціал, який має країна",  додав Максим Степанов.

      Нагадаємо, Максим Степанов очолив Одеську обласну державну адміністрацію 12 січня 2017 року. Через два місці презентував власний Стратегічний план дій "Розумний регіон".

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      Теги: Новини політики Новини Одеси
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