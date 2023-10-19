Брехав, що ЄС хоче анексувати Захід України: СБУ викрила ексведучого телеканалів Медведчука
Джерело:СБУ
СБУ повідомила про підозру Максиму Гольдарбу , який працював на телеканалах Медвечука та очолював проросійську партію. Чоловіку інкримінують поширення кремлівської пропаганди.
Ще на початку повномасштабної війни Гольдарб втік до Росії. Він публічно підтримав збройну агресію проти України.
Дивіться також Понад 80 мільйонів "корова язиком злизала": "ОПЗЖ" потратила космічну суму, а тоді Бойко зник
Був ведучим забороненого "NewsOne"
За даними слідства, Гольдарб брав участь у поширенні російської дезінформації, зокрема, про війну в Україні.Довідка: Максим Гольдарб – адвокат, український політик, публічний діяч. Народився у Липках Тульської області. Очолював проросійську партію в Україні "Союз лівих сил". Був ведучим на каналах Медведчука "NewsOne" та "КРТ".
Оманливі дописи чоловік публікував на власних Телеграм- та Ютуб-каналах, які мають аудиторію у понад 140 тисяч користувачів. Також він брав участь у так званих телемостах з російськими пропагандистами, де висловлював прокремлівські тези, а саме:
- Перекладав вину за війну в Україні на США та офіційний Київ;
- Вигадував нісенітниці про військово-політичне керівництво України;
- Поширював фейки про нібито "наміри" деяких країн Європи "відкусити" територію на заході України;
За цими фактами Гольдарбу повідомили про підозру у колабораційній діяльності та виправдовуванні російської агресії.
СБУ викрила й інших поплічників Медведчука: що відомо
- Раніше СБУ повідомила дві підозри колишній ведучій телеканалів Віктора Медведчука Діані Панченко – авторки "документального" фільму, в якому вона виправдовує злочини російських окупантів проти мирних жителів Маріуполя. Жінці "світить" довічне ув'язнення.
- Також правоохоронці затримали кума Медведчука – чоловіка сестри Оксани Марченко Івана Чубирко. Той був депутатом облради від забороненої ОПЗЖ та займався рекетом на Закарпатті.
- Крім того, підозру отримав й одіозний адвокат Медведчука Валентин Рибін. Він очолює "організаційно-правовий департамент міністерства інформполітики Херсонської області Росії".