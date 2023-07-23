Як "райські" Мальдіви постачають Росії мікросхеми на мільйони та допомагають обходити санкції

Невелика острівна країна, яку звикли називати райським місцем та куди частенько заглядають українські політики, блогери та просто заможні бізнесмени, відіграє важливу роль у перевезенні мікросхем до Росії. І цим, фактично, допомагає спонсорувати війну проти України.

Оточені блакитними водами та цілорічним сонцем, Мальдіви є популярним місцем для відпочинку. Але в цієї країни райських островів і гламурних курортів є й інша сторона. Виявилося, що це транзитний пункт для вантажів в обхід санкцій проти Росії. 24 Канал вирішив адаптувати для читачів матеріал-розслідування японських журналістів з видання Nikkei.

До речі Відпочивав, поки його тікток-військо гине: ЗМІ виявили літак Кадирова на Мальдівах

Як Мальдіви постачають Росії напівпровідники

За рік через Мальдіви до Росії було відправлено близько 400 000 напівпровідників американського виробництва на загальну суму 53,6 мільйона доларів, згідно з даними, отриманими від індійської дослідницької компанії Export Genius.

Проаналізовані дані охоплюють постачання вартістю понад 50 000 доларів кожна. За обсягами такого імпорту Мальдіви посідали друге місце після Китаю, включаючи Гонконг, протягом року після вторгнення.

Дані за рік до вторгнення, що охоплюють транзакції такої ж мінімальної вартості, не показують таких постачань мікросхем з Мальдівських островів до Росії.

За даними ООН, загальний обсяг експорту Мальдівських островів у 2021 році, за винятком послуг, склав приблизно 280 мільйонів доларів. Вартість постачання американських напівпровідників з Мальдівських островів до Росії еквівалентна 20% від цієї цифри.Постачання напівпровідників різко зросли в травні 2022 року – того ж місяця, коли російський авіагігант "Аерофлот" відновив польоти між Мале, столицею Мальдівських островів, і Москвою. Польоти були призупинені через вторгнення в Україну в лютому того ж року.

Таке раптове зростання відбулося попри те, що ринку напівпровідників на Мальдівах не існує.

Згідно з митними даними, 14 експортерів відправляли напівпровідники з Мальдівських островів до Росії. Жодна з цих компаній, схоже, не базується на Мальдівах.

У схемі замішаний і британський бізнес

Одна з таких компаній, Mykines Corp. зі штаб-квартирою в Лондоні, експортувала мікросхем на суму близько 40 мільйонів, або 80% від загальної кількості постачання. У квітні 2023 року Financial Times повідомила, що Mykines відправила до Росії електронного обладнання на суму близько 1,2 мільярда доларів.



Що компанія Mykines відправляла до Росії / Інфографіка FT

Щотижневий експорт компанії Mykines до Росії з початку вторгнення / Інфографіка FT

Другою у списку була гонконгська компанія Pixel Devices. В електронному листі до Nikkei Pixel визнала, що експортує товари російським компаніям, але заявила, що "суворо дотримується законів про експортний контроль, що застосовуються до гонконгських компаній", і "не порушує жодних чинних норм". Компанія відмовилася коментувати питання, що стосуються потенційних порушень санкцій проти Росії або Мальдівських островів.

Щоб пролити світло на те, як здійснюються такі постачання, Nikkei зв'язалася з торговими компаніями та чиновниками в Мале.

Ключову роль у таких перевезеннях відіграють експедитори або посередники, які з'єднують вантажовідправників і перевізників та виконують митні процедури від їхнього імені.

Джерело в судноплавній галузі, що працює на Мальдівах, повідомило журналістам, що перевезення американських чіпів з Мальдівських островів до Росії можна організувати, вказавши ім'я місцевого експедитора в полі "повідомити сторону" транспортної накладної – документі, що містить деталі вантажу, такі як пункт призначення, характер товару і маршрут, яким він буде доставлений.

Інший спосіб – це так звана "перевалка". Потік товарів в основному такий, як і при реекспорті, але товари перевозяться в іншу країну без проходження митного оформлення в країні-посереднику.

Що цікаво, за даними митної служби Мальдів, у 2022 році до Росії було реекспортовано напівпровідникових виробів на суму близько 169 руфій, або близько 10 доларів США. Співробітник митної служби Мальдів повідомив Nikkei, що дані про перевантаження "не включаються в експортну статистику, і ці дані недоступні".

Однак у транзакціях, зафіксованих у даних російського митного оформлення, які проаналізували розслідувачі, Мальдіви вказані як країна-експортер для постачання напівпровідників.

Трикутник Індія, Китай та США – хто та які інтереси переслідує

Влада США вже звернула увагу на експедиторів на Мальдівах та їхню потенційну роль в обході обмежень на постачання до Росії. У травні 2022 року Міністерство торгівлі США звинуватило компанію Intermodal Maldives у сприянні експорту авіаційних деталей до Росії, всупереч американським обмеженням.Компанія була зареєстрована в березні 2022 року, всього через кілька тижнів після вторгнення Росії в Україну, і, за даними США, базується на Мальдівах.

Експерти з міжнародних відносин і торгівлі стверджують, що Мальдіви, як невелика країна на передовій лінії кліматичної кризи, має історію залучення іноземної допомоги, не стаючи при цьому надмірно залежною від будь-якої однієї країни.

Колишній президент Мальдів Абдулла Ямін фактично розвернув країну в бік впливу Китаю.

Найпомітнішою ознакою його пропекінської позиції є міст дружби між Китаєм і Мальдівами, офіційна назва якого – міст Сінамале, відкритий за його правління. Він з'єднує острів Мале з Хулхуле, де розташований міжнародний аеропорт, що був побудований китайською державною компанією China Communications Construction Company (CCCC), а китайський уряд виділив 126 мільйонів доларів, що становить близько половини вартості будівництва.



Міст дружби між Китаєм і Мальдівами є видимим символом залежності острівної держави від підтримки інших країн / Фото Nikkei

Для Китаю Мальдіви є ключовим судноплавним і транспортним вузлом в межах пекінської ініціативи "Пояс і шлях".

Його розташування також важливе з військової точки зору.

Це також має і стратегічні переваги для Китаю, оскільки острів розташований неподалік від бази Дієго Гарсія (морська військова база США – 24 Канал). Якщо Китай намагається замінити США, співпраця з Мальдівами може стати у пригоді в довгостроковій перспективі.

База на атолі Дієго-Гарсія, що входить до складу архіпелагу Чагос, підтримує операції ВМС США в Індійському океані та Перській затоці.



Британська база, яку орендує ВМС США, є домом для близько 1700 військовослужбовців і 1500 цивільних підрядників / колаж Daily Mail

Але нинішній президент Мальдівських островів Ібрагім Мохамед Соліх після вступу на посаду у 2018 році зосередився на відносинах із сусідньою Індією. У лютому 2021 року він підписав угоду про отримання індійської допомоги в розбудові бази берегової охорони, а Tata Group, великий індійський конгломерат, відіграє центральну роль у будівництві житла на штучному острові Хулхумале, що поблизу острова Мале.

А щоб не відставати від Китаю, Індія також фінансує власний міст "дружби" на Мальдівах, що з'єднує Мале з іншими прилеглими островами.

На противагу впливу цих двох азійських держав виступає Вашингтон. У 2020 році Мальдіви та США підписали оборонну угоду. Мальдівські сили оборони та американські військові поглибили свою співпрацю, включаючи проведення спільних навчань.

Очевидно, що Мальдівам не вистачає ресурсів для розвитку своєї інфраструктури. Тому вони критично залежать від інших країн, таких як Індія та Китай.

Острівна держава "не може дозволити собі вступити в альянс" і бути втягнутою в міжнародні силові ігри. Замість цього Мальдіви намагаються захистити свої інтереси, приймаючи підтримку від різних сил, але, зрештою, тримаючи їх усіх на відстані витягнутої руки. У цьому контексті в Мальдівів може бути мало стимулів для того, щоб стати на бік Заходу та України в питанні обмеження транзакцій, пов'язаних з Росією.