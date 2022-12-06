Маленький хлопчик заснув на руках у бійця ЗСУ: щемлива історія, яка вражає до сліз

Маленький хлопчик з Києва заснув на руках в українського військового. Хоч дитина не могла спокійно спати з того часу, як Росія ракетами атакувала столицю України в лютому 2022 року.

Цю історію розповіла 6 грудня радниця-уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук. Ситуація трапилась в автобусі.

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Як маленький хлопчик заснув на руках у військового

Одного разу Вадим (маленький хлопчик – 24 канал) зайшов в автобус і побачив солдата. Він сів поруч із захисником і пригостив його цукерками. Потім малий пригорнувся до військового і заснув,

– розповіла Герасимчук.

Цією історією з нею поділилась Ольга Жук. Коли хлопчик заснув, військовий сказав: "Все буде добре! Ми зараз живемо заради них у полях...".



Дитина заснула на руках захисника, хоч і не знала його до поїздки / Фото Ольги Жук

Радниця-уповноважена зауважила, що зараз ми всі в Україні, як Вадим – кожної ночі живемо та спимо завдяки нашим ЗСУ.

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До речі, в інтерв'ю Маші Єфросиніній психолог Оксана Шльонська розповідала, що в Україні немає дітей, не травмованих війною. За її словами:

навіть якщо дитина не пережила нічого страшного, її звичайний ритм життя змінився;

впливає і той факт, що батьки часто не дотримуються інформаційної безпеки. Тоді діти чують те, про що їм знати не треба;

і все це впливає на їхній психологічний стан.

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