Ми обов’язково вийдемо з війни переможцями і звільнимо землю від загарбників, – Маляр

28 липня 2022 , 22:59
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Кожного дня нашим героям вдається завдавати ворогу дуже болючих ударів. ЗСУ роблять все, щоб сили ворога танули, а перемога – наближалася.

28 липня 2022 року Україна вперше святкує День Української Державності. Ми зустрічаємо його у час війни з вірою в те, що цього разу перемога над окупантами буде остаточною та безповоротною.

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Україна обов'язково переможе 

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр переконана, що результат у цій битві може бути лише один – перемога нашої держави. Про це вона заявила на брифінгу в Медіа Центрі Україна, передає 24 канал.

Маляр сподівається, що наступний День Української Державності ми будемо святкувати в мирній та незалежній державі, якій вдалося побороти одвічного ворога. 

Найбільша помилка окупанта – послати рабів підкорювати вільних. Наші захисники та захисниці впевнено тримають фронт. Усі дипломати та державні структури невтомно працюють на своїх фронтах, як і весь народ. Ми обов'язково вийдемо з цієї війни переможцями,
– сказала заступниця міністра оборони.

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Автор: Ярослав Сиваківський