Чи буде загострення на 9 травня: у Міноборони розставили крапки над "і"

Вже завтра 9 травня. І чи буде загострення в окупантів у цей день – неможливо стверджувати або спростувати.

Ймовірність загострення буде завжди. І це не залежить від дати, поки триватиме війна.

Зверніть увагу Ракети X-22 ще є: Гуменюк пояснила, чи вдарять росіяни високоточною зброєю до 9 травня

Чи буде загострення на 9 травня

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що загострення на 9 травня неможливо на 100% стверджувати або спростувати. Те, що росіяни люблять дати та історичні паралелі – правда.

Але вже було чимало історичних та святкових дат, до яких вони "не загострились". Тому загострення може бути, а може не бути,

– зазначила Маляр.

Вона наголосила, що українці завжди повинні бути готовими до підступності російських терористів та оборони.

Що готують росіяни до 9 травня