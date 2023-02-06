Зеленський вніс до Ради кандидатуру Малюка на посаду голови СБУ
У понеділок, 6 лютого, Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови. Він передбачає призначення на посаду голови СБУ Василя Малюка.
Відповідна постанова під номером 8425 зареєстрована 6 лютого. Її ініціатором став президент України Володимир Зеленський, передає 24 Канал. Залишається лише народним обранцям проголосувати та підтримати або не підтримати відповідну кандидатуру.
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Малюка можуть призначити офіційно
Зауважимо, що Василь Малюк таки очолює СБУ, але у статусі виконувача обов'язків. Його він отримав ще 18 липня 2022 року. Цікаво, що до подання Володимира Зеленського інформація про призначення Малюка вже ширилася мережею. Про це журналістам розповіли інформовані співрозмовники у владі.
Вони також зауважили, що на посаду голови СБУ не розглядався інший кандидат. Що стосується самого призначення, то про нього озвучать під час найближчого пленарного тижня. Якщо ж цього не стане, то причиною цього можуть бути регламентні процедури, пов'язані з необхідністю голосувати за інші нагальні для нашої держави питання.
Цікаво, що одночасно можуть призначити голову МВС. Ним має стати Ігор Клименко, який після моторошної авіатрощі у Броварах став виконувачем обов'язків глави відомства.
Що варто знати про Малюка
- У липні минулого року Володимир Зеленський звільнив з посади голову СБУ Івана Баканова. Власне, його місце й посів на умовах виконувача обов'язків Василь Малюк.
- До того, у березні 2020 року, президент призначав Малюка першим заступником голови СБУ. Крім того, він обіймав посаду начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ.
- Цікаво, що в березні 2022 року Малюк отримав нове військове звання. Він став бригадним генералом, а наприкінці року – генерал-майором. Також відомо, що за час служби його діяльність відзначали низкою нагород.
- Був також період, коли Василь Малюк обіймав посаду заступника міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. Відповідне призначення відбулося 16 лютого 2022 року. За якийсь тиждень до початку повномасштабного вторгнення.
- Цікаво про Малюка відгукнувся експерт Олексій Голобуцький. За його словами, виконувач обов'язків голови СБУ перетворює відомство на український Моссад. Крім того, він робить усе для того, щоб очистити його від російських агентів.