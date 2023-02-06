Зеленський вніс до Ради кандидатуру Малюка на посаду голови СБУ

У понеділок, 6 лютого, Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови. Він передбачає призначення на посаду голови СБУ Василя Малюка.

Відповідна постанова під номером 8425 зареєстрована 6 лютого. Її ініціатором став президент України Володимир Зеленський, передає 24 Канал. Залишається лише народним обранцям проголосувати та підтримати або не підтримати відповідну кандидатуру.

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Малюка можуть призначити офіційно

Зауважимо, що Василь Малюк таки очолює СБУ, але у статусі виконувача обов'язків. Його він отримав ще 18 липня 2022 року. Цікаво, що до подання Володимира Зеленського інформація про призначення Малюка вже ширилася мережею. Про це журналістам розповіли інформовані співрозмовники у владі.

Вони також зауважили, що на посаду голови СБУ не розглядався інший кандидат. Що стосується самого призначення, то про нього озвучать під час найближчого пленарного тижня. Якщо ж цього не стане, то причиною цього можуть бути регламентні процедури, пов'язані з необхідністю голосувати за інші нагальні для нашої держави питання.

Цікаво, що одночасно можуть призначити голову МВС. Ним має стати Ігор Клименко, який після моторошної авіатрощі у Броварах став виконувачем обов'язків глави відомства.

Що варто знати про Малюка