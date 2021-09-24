Малюська назвав обмеження, які можуть накласти на Порошенка, якщо його визнають олігархом

Денис Малюська заявив, що у разі потрапляння Петра Порошенка до реєстру олігархів проти нього застосують низку обмежень. Зокрема мовиться про заборону на приватизацію майна.

Про це міністр юстиції повідомив в ефірі програми "Право на владу".

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Якщо він (Порошенко – 24 канал) потрапить у реєстр. І до нього буде застосована низка обмежень – заборона на приватизацію, контакти з ним, окрім винятків, установлених законом, таких як відкриті засідання органів державної влади, наприклад, у парламенті,

– сказав глава Мін'юсту.

"Пільговий період" олігархів

Денис Малюська зауважив, що в олігархів буде "пільговий період", аби стати бізнесменами та не потрапити до реєстру. Протягом цього часу вони можуть добровільно позбутися критеріїв статусу олігарха, передбачених законом.

Якщо вони стануть простим бізнесом протягом цих 6 місяців, до них не буде ніяких претензій. Вони не будуть в реєстрі, на них не будуть поширюватися обмеження, передбачені законом,

– додав міністр.

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Законопроєкт про олігархів: деталі

Документ створений для того, щоб перетворити олігархів на бізнесменів і не допустити їхнього впливу на економіку України. У реєстр олігархів можуть потрапити ті особи, які відповідають трьом з чотирьох критеріїв:

беруть участь у політичному житті;

мають значний вплив на ЗМІ;

є кінцевими власниками суб'єкта господарювання із монопольним становищем на українському ринку;

є власниками активів вартістю у понад мільйон прожиткових мінімумів працездатних осіб (нині це 2,27 мільярда гривень).