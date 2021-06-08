Удар по репутації, – Малюська про те, що чекає на людей, які потраплять у реєстр олігархів

Чиновники подаватимуть декларації навіть, якщо контактували з особою із реєстру олігархів. Та й загалом внесення в такий український реєстр спричинить низку проблеми.

Все залежить від того, які будуть докази. Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

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Репутаційні втрати

Міністр навів у приклад таку ситуацію: умовний топчиновник подасть декларацію, що він зустрічався з Коломойським і обговорював останній футбольний матч. Навряд чи хтось із суспільства в це повірить.

Політичні репутаційні наслідки для такої людини будуть вже негативні самим фактом подання такого повідомлення і доступу до нього публіки,

– наголосив Малюська.

Він додав, що розраховуватимуть на значний політичний ефект. Якщо зараз законодавчої вимоги інформувати про свої контакти немає, то це буде прямим порушенням закону, якщо хтось таку вимогу не виконає, пояснив міністр.

"Далі вже можна зіставити, про що реально могла бути мова, і репутаційні втрати будуть великими. Все зводиться до політики, репутації, комунікації і рейтингу", – підкреслив він.

Проблеми із кредитуванням

Денис Малюська раніше заявляв, що Ігор Коломойський і Петро Порошенко можуть потрапити до реєстру олігархів . За його словами, вони відповідають критеріям, передбаченим у законопроєкті про деолігархізацію.

На запитання журналістки, чи передбачається, що внесення в український реєстр олігархів спричинить проблеми в отриманні олігархами кредитів та позик, міністр відповів, що теоретично це можливо.

"Це якраз мовиться про те, що я говорю: процедура compliance це може ускладнити", – підсумував він.

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