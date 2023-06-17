Мав не один талант: мама "Да Вінчі" розкрила таємницю позивного воїна
17 червня 2023, 14:26Читать новость на русском
Джерело:Front 18
Оксана Коцюбайло, мама полеглого захисника Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла, розкрила таємницю позивного свого сина. "Да Вінчі" загинув у березні 2023 року в бою з російськими окупантами.
Оксана Коцюбайло пригадала, що її колеги по роботі ніколи не казали "як Діма?", а запитували маму полеглого воїна "а як там твій "Да Вінчі?" Мама "Да Вінчі" розповіла, що її син малював.
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Колеги Оксани Коцюбайло називали Дмитра "Да Вінчі"
Саме через те, що Дмитро Коцюбайло малював, він зрештою отримав позивний "Да Вінчі".
Тому що він малював і його так прозвали "Да Вінчі". Дали йому позивний "Да Вінчі",
– сказала Оксана Коцюбайло.
Що відомо про загибель "Да Вінчі"
- Про те, що "Да Вінчі" загинув, стало відомо 7 березня. Коцюбайло – один з наймолодших Героїв України та став першим добровольцем, який отримав відповідне звання.
- Дмитро Коцюбайло загинув у бою під Бахмутом у віці 27 років. Кохана воїна Аліна Михайлова намагалась врятувати воїна й була поруч з ним у перші хвилини після того, як він отримав поранення під час обстрілу росіян.
- Дмитра "Да Вінчі" поховали 10 березня у Києві на Аскольдовій могилі.
- Щоб вшанувати пам'ять "Да Вінчі", у Львові на площі Галицькій відкрили фонтан. Фонтан також присвячений усім добровольцям російсько-української війни. Він виготовлений із кортенової сталі, такого ж металу, як і Меморіал Героїв Небесної Сотні.
- Аліна Михайлова зареєструвала петицію щодо створення Пантеону Героїв у парку Аскольдова Могила у Києві. Ініціатива набрала необхідну кількість підписів й на неї відповів президент Володимир Зеленський.
- Над реалізацією цього проєкту вже працюють відповідні центральні та місцеві органи виконавчої влади під керівництвом Кабміну.
- Акторка театру та кіно Ада Роговцева пропонує перейменувати вулицю Німанську, що в Печерському районі міста Києва, на честь "Да Вінчі". Також Український католицький університет започатковує стипендіальний фонд на честь Дмитра Коцюбайла.