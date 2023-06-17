Мав не один талант: мама "Да Вінчі" розкрила таємницю позивного воїна

Оксана Коцюбайло, мама полеглого захисника Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла, розкрила таємницю позивного свого сина. "Да Вінчі" загинув у березні 2023 року в бою з російськими окупантами.

Оксана Коцюбайло пригадала, що її колеги по роботі ніколи не казали "як Діма?", а запитували маму полеглого воїна "а як там твій "Да Вінчі?" Мама "Да Вінчі" розповіла, що її син малював.

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Колеги Оксани Коцюбайло називали Дмитра "Да Вінчі"

Саме через те, що Дмитро Коцюбайло малював, він зрештою отримав позивний "Да Вінчі".

Тому що він малював і його так прозвали "Да Вінчі". Дали йому позивний "Да Вінчі",

– сказала Оксана Коцюбайло.

Що відомо про загибель "Да Вінчі"