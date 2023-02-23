Майже не рухається, зникає у мене на очах, – мама Саакашвілі про жахливий стан сина
Джерело:"ГОРДОН"
Здоров'я колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі погіршується з кожним днем, після того як він півтора роки перебуває під арештом у Грузії. Організм громадянина України отруєний важкими металами.
За словами його матері, Гіулі Аласанії, він майже не може рухатися, оскільки його організм отруєний важкими металами. Вона стверджує, що Саакашвілі отруїли в тюрмі.
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Стан Саакашвілі погіршується з кожним днем
Гіулі Аласанія заявила, що лікарі зробили аналізи у лабораторіях Німеччини та США, що підтвердили наявність інтоксикації та необхідність виведення цих металів з його організму, однак, цього не виконують.
Приїжджали лікарі, які дуже серйозно (все досліджували – 24 Канал) у гарних лабораторіях зробили аналізи – у Німеччині, а потім у Каліфорнії. З'ясували, що в нього інтоксикація, треба виводити ці важкі метали, але ніхто цього не робить. Тому йому з кожним днем дедалі гірше й гірше,
– сказала Аласанія.
Його мати також розповіла, що він має високу температуру та сильні болі в суглобах, а м'язи Саакашвілі зникли.
Саакашвілі практично постійно лежить в одній позі, оскільки не може стояти на ногах. Його мати стверджує, що стан Саакашвілі погіршується з кожним днем та що він знаходиться в стані тяжкого виснаження організму.
"Людина – шкіра та кості, тому що в нього кахексія, це вже все підтвердили. Навіть лікарня вже видала нам форму №100, де записано цей діагноз. А від чого це? Тому що він отруєний... Тож із кожним днем йому гірше й гірше. Я не знаю, у якому стані він буде завтра вранці, коли я туди прийду", – зазначила Аласанія.
Вона наголосила, що Саакашвілі отримав "дуже багато діагнозів", але головний з них, що викликає занепокоєння – отруєння важкими металами.
Аласанія сказала, що "людина зникає від неї на очах". Вона заявила, що "просто вирішили вбити її сина і він має смертний вирок".
Що відомо про ув'язнення Саакашвілі: коротко
- Міхеїла Саакашвілі засуджено до 6 років ув'язнення за зловживання службовим становищем. Він був затриманий після його приїзду в Грузію у 2021 році.
- Саакашвілі оголосив голодування на знак протесту, його стан здоров'я погіршився. Соратники Саакашвілі переконані, що політика отруїли.
- Президент Володимир Зеленський закликав владу Грузії врятувати Саакашвілі та передати його Україні. Зеленський заявив, що Грузія повільно вбиває Саакашвілі.