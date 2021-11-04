Мама Саакашвілі звернулась до Зеленського: просить забрати в Україну на лікування

Гіулі Аласанія – мама Міхеіла Саакашвілі – звернулася до Володимира Зеленського з проханням організувати переправлення політика в Україну. Жінка заявила, що наразі ситуація є безвихідною.

Аласанія заявила, що дуже хоче, аби її син був у Грузії. Водночас наразі на рідній землі він – у небезпеці.

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За словами Аласанії, її сина вбивають у неї на очах. Мама Саакашвілі наголосила, що звертається до Володимира Зеленського, який вже не раз їм допомагав.

Але зараз нам особливо потрібна його підтримка і його допомога. Потрібно якимось чином організувати переправлення Міхеіла сюди в Україну,

– заявила Аласанія.

Жінка наголосила, що в Україні її син зможе отримати відповідне лікування, турботу та вижити.

Аласанія нагадала: її син голодує вже 35-й день. Єдине, що йому наразі пропонують – тюремна лікарня. Там нема жодних умов для лікування таких хворих.

"Я дуже на вас сподіваюся. На всіх вас – людей в Україні. На депутатів, і я звертаюся до влади України. І, ясна річ, передусім – до президента Зеленського", – наголосила Аласанія.

Зверення Гіулі Аласанії: дивіться відео

Аласанія не хоче помилування для сина

Мама Саакашвілі в ефірі одного з українських телеканалів зауважила, що її син не потребує помилування. Усе тому, що він не скоїв нічого поганого.

Аласанія переконана: якщо буде об'єктивний суд, все з'ясують.

Якщо ж політика судитимуть у Грузії, до справи необхідно буде залучити усю світову спільноту.