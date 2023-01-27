Травмована нога і 128 пройдених кілометрів: третій день марафону чеха на Донбас

Поки ми займаємося своїми справами, волонтер Петро продовжує йти до своєї мети. У прямому значенні слова. За 3 дні чех на 128 кілометрів наблизився до Донецької області. Зараз він перебуває у Долинському районі Івано-Франківської області. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 Каналу у прямій мові.

Чехи вражають потужною підтримкою

Мене вражає, як чехи підтримали цю ідею. Мої знайомі просто виходять зі своїх будинків і проходять марафон у кілька кілометрів, щоб показати свою солідарність.

До теми Пішки з Закарпаття на Донбас: ексклюзивний блог чеха, який збирає 1,5 мільйона крон для ЗСУ

Водночас сумую через те, що знайомі з Закарпаття просто ігнорують це і не долучаються до збору. Ви знаєте мене і знаєте, що всі гроші точно дійдуть туди, куди треба. Навіть мій друг чех, який зараз воює на Сході України добровольцем, надсилав гроші. Тому закликаю підтримати збір, адже навіть 10 гривень важливі.

Долучитися до збору коштів на дрони та автомобілі для ЗСУ можна, здійснивши переказ грошей на картку:4790 7299 1942 5850 (Власник карти Іван Шманьо).

Друг Петра пройшов марафон на підтримку України у Чехії / Фото надане автором

У Петра з'явилися компаньйони

За ці 3 дні зустрів не мало добре людей. Коли люди дізнаються, куди я йду, то пропонують гроші або якусь допомогу. Але гроші я не беру, а кажу, щоб надсилали на картку збору для ЗСУ.

До речі, дорогою мене зупинили поліцейські й перевіряли документи. Вони були шоковані, коли дізналися, що я йду в Донецьку область й питали, чи я раптом не здурів. Але опісля побажали хорошої дороги й подякували за підтримку України.

Власник будинку, де я орендував нічліг, безкоштно набрав чан, аби я зміг відпочити з дороги. Гостинність українців, як завжди, вражає.

Актуально Якщо не буде донатів, я піду на фронт: інтерв'ю з чехом, який допомагає Україні з початку війни

Загалом тепер шлях дещо легший. Зі мною є друг Іван на автомобілі, й він возить мої речі. Тому тепер страждають тільки ноги, але не спина. До речі, він привіз мою собаку Роксі. Тому маю компаньйона у дорозі.

Через поранену ногу доведеться йти до лікаря

Сьогодні доведеться піти до лікаря. Я впав на слизькій дорозі й ліва нога дуже спухла. Переживаю, щоб не було запалення сухожилля, адже попереду в мене – понад 1 тисяча кілометрів. Та й темп мій через біль сповільнився. Одразу після падіння я йшов 1 кілометр півтори години.

Мені вже вдалося зібрати 52 тисячі крон та 11 тисяч гривень. У планах – півтора мільйона крон.

Петро вже минув Закарпатську область / Фото волонтера

Петро планує збирати по 1 кроні за 1 пройдений крок. Він вирушив з міста Хуст, що на Закарпатті, й 24 лютого планує дійди у Донецьку область. Наступний блог волонтера про пройдений шлях і зібрані гроші читайте на сайтіза кілька днів.