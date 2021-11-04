Маразм міцнішає: Путін заявив, що "Крим назавжди буде з Росією"

Володимир Путін незаконно відвідав тимчасово окупований Крим. Під час так званого візиту він зробив низку маразматичних висловлювань.

Президент країни-агресора, зокрема, намагався переконати, що півострів "назавжди з Росією". Про це 4 листопада повідомляють росЗМІ.

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На цьому він не зупинився і його вражений імперськими амбіціями мозок видав заяву про те, що "така воля всього російського народу".

Путін незаконно приїхав до Криму

Путін 4 листопада незаконно приїхав до Криму. Його речник Пєсков інформував, що поіздка відбулася з нагоди окупаційного Дня народної єдності.

У МЗС засудили перебування росіянина на півострові. Дипломати зазначили, що поїздка відбулася всупереч неодноразовим застереженням України.

Окупація Криму Росією: що відомо

У березні 2014 року Росія ввела війська на територію Криму.

Країна-агресор провела псевдореферендум та окупувала півострів.

Через це держави Заходу запровадили санкції проти Москви.

В Києві 23 серпня відбувся установчий саміт Кримської платформи, в якому взяли участь представники 46 цивілізованих держав та міжнародних організацій. Усі вони звернулись до Росії з вимогою негайно вивести війська з Криму.