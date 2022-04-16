Марченко звернулась до свого кума Путіна: просить посприяти звільненню Медведчука
Дружина колишнього опозиціонера та прибічника політики Кремля Віктора Медведчука Оксана Марченко звернулася до свого кума – президента Росії Володимира Путіна.
Своє звернення вона розпочала із прохання допомогти в обміні її чоловіка, який був "незаконно затриманий українською владою. Причина його арешту, за словами Марченко, "має політичні мотиви", повідомляє 24 канал.
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Медведчук хоче відправитися до Росії
Марченко розповіла, що Медведчук згодний на обмін та переміщення на територію Росії. Вона зазначила, що не можна допустити суду, оскільки "українська влада перетворить його у судилище":
Судилище, влаштоване над Віктором, позбавлене здорового глузду і є промовистим прикладом неправової помсти над незручним політиком за його послідовну, принципову і відкриту позицію. Я, Оксана Марченко, не вірю у справедливість суду, в якому братиме участь Віктор Медведчук,
– говорить телеведуча.
Єдиним виходом, який вона бачить, є обмін. Марченко також розповіла, що вже звернулася до родин військовополонених Збройних Сил України, які є підданими Великої Британії та звернулась до Бориса Джонсона з пропозицією ініціювати їх обмін на Медведчука.
При цьому вона згадала й про інших "в'язнів СБУ". Серед них Ян Таксюр, Олександр Карєвін, Юрій Ткачов, Олег Новіков, Гліб Ляшенко і Володимир Клименко.
Дивіться звернення Оксани Марченко:
Спроба втечі Медведчука: що відомо
- Увечері 12 квітня Служба безпеки України затримала кума Путіна Віктора Медведчука. На той момент він перебував у розшуку через втечу з-під домашнього арешту.
- Зеленський розповів, що Медведчук переховувався 48 днів, однак все ж вирішив втекти за межі держави.
- Баканов додав, що втечу готували ФСБ. Цю інформацію підтвердив й охоронець ексдепутата. Оскільки Росія та Білорусь закриті, скоріш за все, Медведчук планував переправитися по воді у Придністров'я.
- Радник голови МВС Вадим Денисенко вважає, що Медведчука спочатку слід засудити, отримати певні показання, а вже потім міняти на українських полонених.
- 16 квітня Зеленський наголосив, що Україна готова обміняти Медведчука на українських військових, які перебувають у полоні.
- Тим часом Личаківський районний суд Львова заарештував Віктора Медведчука без права на заставу. Відповідне рішення ухвалили 16 квітня.
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