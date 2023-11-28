Особиста помста Буданову: якими металами могли отруїти співробітників

Стало відомо, що отруєння зазнали деякі співробітники ГУР та дружина Кирила Буданова Маріанна. Це можна вважати свідченням того, що Росія продовжує полювати на очільника української військової розвідки.

Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант, голова Служби зовнішньої розвідки у 2020 – 2021 роках Валерій Кондратюк. На його думку, отруєння в ГУР є цілеспрямованою операцією Росії.

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Що означають отруєння співробітників ГУР

Під час обстежень в організмі отруєних було виявлено важкі метали, а саме миш'як та ртуть. Ці речовини не можна отримати просто так отримати, і тим паче вони не можуть просто так потрапити в організм людей.

"Я б розглядав як головну версію (інциденту – 24 Канал) діяльність російських спецслужб, а саме цілеспрямоване отруєння. ГУР організовує такі дуже болючі (для Росії – 24 Канал) речі, як перенесення війни на територію Росії, зухвалі рейди РДК та спроба підпалити Кремль. Це дуже особисті речі для Путіна – і зрозуміло, що (отруєння – 24 Канал) це особиста помста Путіна", – наголосив розвідник.

Це далеко не перша спроба замаху на Кирила Буданова, які станом на сьогодні вже обраховують десятками. Сюди зараховують і диверсійно-розвідувальні групи окупантів, що полювали на нього особисто, і ракетні атаки на будівлю ГУР, в якій працює очільник розвідувального управління. Саме тому отруєння не можна розцінювати інакше, аніж як замах на вбивство.

Валерій Кондратюк про замах на співробітників ГУР: дивіться відео

"Саме так і відбуваються терористичні акти: вони (терористи – 24 Канал) вивчають об'єкти можливої атаки, а далі визначають (ціль – 24 Канал), яка є для них найбільш доступною. І якщо до першої особи важко дотягнутися, тоді вони завдають удар саме по оточенню та близьким людям", – пояснив Кондратюк.

Путін хотів зробити боляче безпосередньо Буданову, і його підлеглі не атакували очільника ГУР лише тому, що не змогли до нього "дотягнутися".

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