Дружині Буданова було погано, через що її таємно вивозили до США, – ЗМІ

У листопаді 2023 року Маріанну Буданову отруїли важкими металами. Стало відомо, що майже через півтора року у жінки стався рецидив, а тому її таємно вивезли на лікування до США.

Так, американська журналістка Кеті Лівінгстон повідомила у соцмережі "Х" нові подробиці отруєння дружини очільника ГУР, передає 24 Канал.

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У Буданової стався рецидив

Журналістка із посиланням на кілька джерел розповіла, що Маріанну Буданову у грудні 2024 року таємно доправили до США для проходження висококваліфікованого лікування.

Маріанна спершу одужала після лікування у 2023 році, втім наприкінці 2024 року її стан знову значно погіршився. За, словами експертів, це поширений сценарій при отруєнні миш'яком або ртуттю.

Американські військові лікарі запросили Буданову на лікування до США, дізнавшись про погіршення її стану. В Україні можливості для лікування отруєння важкими металами обмежені.

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення Маріанна проживала разом із чоловіком, Кирилом Будановим, на "Острові" — захищеному об'єкті для співробітників розвідки у Києві. Минулого місяця вона вперше з'явилася на публіці після отруєння.

Нагадаємо, що восени Буданов розповідав, що любить анімаційні фільми і переглядає їх разом із дружиною у будівлі ГУР.