У держреєстрі Безрукова вказана директоркою АОЗ: в агенції пояснили причину

Марина Безрукова обіймає посаду директора Агенції оборонних закупівель. Її повноваження залишаються чинними та були продовжені додатковою угодою.

Її підписав голова наглядової ради 23 січня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Агенцію оборонних закупівель" Міністерства оборони України.

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Що відомо про ситуацію

У зв`язку з цим державному реєстраторові були подані необхідні документи, і дані в Єдиному державному реєстрі були приведені у відповідність до фактичних обставин,

– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 21 січня 2025 року наглядова рада вирішила подовжити контракт із чинною директоркою Безруковою на один рік. Проте міністр оборони Рустем Умєров виступив проти – він оголосив про зміну керівництва АОЗ через невиконання основних завдань та ініціював службове розслідування.

Обов'язки керівника Агенції тимчасово доручили Арсенові Жумаділову, керівнику "Державного оператора тилу". В Єдиному державному реєстрі було вказано, що з 25 січня Жумаділов є офіційним керівником АОЗ, а не тимчасовим виконувачем обов'язків.

Згодом Безрукова заявила – ще з літа 2024 року вона начебто стикалася з перепонами у роботі з боку Міноборони та отримувала усні розпорядження щодо укладання угод.