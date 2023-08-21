В окупований Маріуполь хочуть переселити 300 тисяч росіян: українців депортують

Росіяни не зраджують своїм жахливим традиціям. До тимчасово окупованого Маріуполя планують привезти 300 тисяч жителів депресивних районів країни-терористки.

Натомість місцевих жителів депортують в Росію. Так загарбники "розвивають" місто, яке донедавна вщент нищили.

Зауважте Кадировці в Маріуполі нападають на росіян, а в Запоріжжі відбулась перестрілка між окупантами

Росіян звозять у Маріуполь

Нещодавно джерела в українському підпіллі у Маріуполі отримали доступ до певних документів окупаційної адміністрації.

Ворог розробив "план розвитку" тимчасово окупованого Маріуполя, що передбачає збільшення його населення приблизно на 300 тисяч шляхом міграції з РФ,

– повідомили у Центрі національного спротиву.

Заплановані демографічні зміни хочуть втілити до 2035 року. Для того, щоб стимулювати росіян приїжджати в тимчасово окуповане місто, Кремль розпочав реалізацію програми пільгових іпотек.

Окрім цього, окупанти звозять туди заробітчан та держслужбовців з депресивних регіонів країни-агресорки. Своєю чергою, місцевих мешканців примусово депортують на територію Росії.

"Центр Національного Спротиву наголошує, що дані дії відповідають ознакам геноциду згідно з міжнародним правом. Усі причетні до геноциду української нації понесуть за це справедливе і невідворотне покарання", – мовиться у повідомленні.

Варто прочитати "Медицина на нулі": в окупованому Маріуполі померла однорічна дитина

Коротко про ситуацію в Маріуполі