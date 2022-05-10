Маріуполь незламний і нескорений: над "Азовсталлю" майорить український прапор

Над "Азовсталлю" досі майорить прапор України. Захисники Маріуполя продовжують боротися проти російських окупантів.

Відповідне відео опублікували в Маріупольській міській раді. Російським загарбникам не вдалося зайняти територію заводу, хоч вони туди й прорвалися.

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Символ незламності українського народу

Попри тяжкі бої, українські захисники гідно тримають оборону. Їм непросто, але вони досі тримаються.

Азовсталь. Справжній символ незламності українського народу. Азовсталь – це люди. Сильні та вільні, втомлені, але не скорені. Азовсталь – це Україна, – наголошують у Маріупольській міській раді.

Як український прапор майорить над "Азовсталлю": дивіться відео

В завалених бункерах "Азовсталі" можуть перебувати цивільні

За словами військового з полку "Азов" Максима Жоріна, в кількох обвалених бункерах на "Азовсталі" досі можуть перебувати люди. Росіяни так часто обстрілюють територію заводу, що розібрати завали буквально неможливо. Потрібне припинення вогню.

Річ у тім, що є декілька обвалених бомбосховищ, які через постійні обстріли неможливо розблокувати й перевірити, скільки там взагалі людей залишилось живих й скільки їх там було загалом. Тому зараз ми не можемо точно стверджувати, скільки ще людей залишилось на території заводу "Азовсталь", – наголосив Жорін.

За словами військового, світ дуже кволо реагує на ситуацію в Маріуполі. Таке враження, ніби там не розуміють, що росіяни буквально роблять геноцид в місті – вони вбили там вже тисячі українців.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко зазначав, що на території "Азовсталі" перебуває понад 100 цивільних. А загалом в Маріуполі – до 100 тисяч людей.

Ситуація на "Азовсталі" складна

26 квітня з Путіним вдалося домовитися про евакуацію цивільних з "Азовсталі". Перша хвиля відбулася 1 травня, згодом пройшли ще кілька таких операцій. Загалом вдалося врятувати близько 600 людей.

Російські окупанти не дотримувалися режиму тиші. До прикладу, 6 травня вони обстріляли з протитанкового ракетного комплексу евакуаційний автомобіль, на якому мали вивозити цивільних. Тоді 1 військовий загинув, ще 6 – отримали поранення. Згодом вони скинули дві бомби з безпілотників – загинули ще двоє військових. Українські захисники допомагали людям евакуюватися.

4 травня російські окупанти прорвалися на територію заводу. Досі тривають запеклі бої.

Небайдужі створили спеціальну петицію із закликом врятувати захисників Маріуполя. Станом на зараз вона зібрала понад 1 мільйон підписів.

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