Перетворюють на шовіністське місто: які принципи окупанти насаджують у Маріуполі

Нині у тимчасово окупованому Маріуполі багато проявів шовінізму. Там здають квартири в оренду, однак в оголошеннях пишуть, що це "лише для слов'ян". Загарбники зробили місто схожим на нацистське.

Про це 24 Каналу розповів волонтер, блогер Микола Осиченко, зауваживши, що у Маріуполі уже є нетерпимість до тих людей, якими заселяє місто країна-агресорка. Він додав, що загалом цей населений пункт – портове місто, у якому до повномасштабного вторгнення Росії проживало багато національностей.

Дивіться також Росіяни планують будівництво залізниці в Маріуполі: Андрющенко розповів її особливості

Незадоволеність зростає

Це може вилитися у щось більше, адже незадоволеність місцевих прийшлими людьми дуже – дуже велика. Десь тиждень тому упіймали педофіла, теж з числа гастарбайтерів. Його били люди. Потім вони його здали окупаційним "копам",

– сказав Осиченко.

На його думку, це може дуже погано закінчитися для тих "гостей" Маріуполя, які їдуть туди без запрошення.

Волонтер вважає, що чим довше місто перебуватиме в окупації – тим лояльніше люди ставитимуться до росіян. Адже щодня на них впливає російська пропаганда, яку використовує ворог.

Що відбувається у Маріуполі