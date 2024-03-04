Перетворюють на шовіністське місто: які принципи окупанти насаджують у Маріуполі
Нині у тимчасово окупованому Маріуполі багато проявів шовінізму. Там здають квартири в оренду, однак в оголошеннях пишуть, що це "лише для слов'ян". Загарбники зробили місто схожим на нацистське.
Про це 24 Каналу розповів волонтер, блогер Микола Осиченко, зауваживши, що у Маріуполі уже є нетерпимість до тих людей, якими заселяє місто країна-агресорка. Він додав, що загалом цей населений пункт – портове місто, у якому до повномасштабного вторгнення Росії проживало багато національностей.
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Незадоволеність зростає
Це може вилитися у щось більше, адже незадоволеність місцевих прийшлими людьми дуже – дуже велика. Десь тиждень тому упіймали педофіла, теж з числа гастарбайтерів. Його били люди. Потім вони його здали окупаційним "копам",
– сказав Осиченко.
На його думку, це може дуже погано закінчитися для тих "гостей" Маріуполя, які їдуть туди без запрошення.
Волонтер вважає, що чим довше місто перебуватиме в окупації – тим лояльніше люди ставитимуться до росіян. Адже щодня на них впливає російська пропаганда, яку використовує ворог.
Що відбувається у Маріуполі
- В одній із маріупольських шкіл зрадники та ждуни "русского міра" організували "музей окупації". Місцевим учням пояснюють, за що вони мають "завдячувати" так званим "визволителям". Таку "виставку" добровільно організували вчителі школи на чолі з директоркою.
- Окупанти розміщують свої гелікоптери на руїнах "Азовсталі". Там їх виявили партизани руху "Атеш". Звідти росіяни б'ють по позиціях української армії та по прифронтових регіонах України.
- Порт у тимчасово окупованому Маріуполі не працює на повну силу. Приблизно 37 діб до акваторії порту не могли заходити судна. Усе через те, що росіяни не могли розчистити кригу.