Кінцевої мети не досягнуть: як Росія використовує окупований Маріуполь

Окупанти перекидають велику кількість техніки з Маріуполя на Бердянський напрямок. Загарбники не можуть повною мірою використовувати Кримський міст, тому активно шукають інші шляхи для своєї логістики.

Про це 24 Каналу розповів депутат Маріупольської міськради Дмитро Забавін, зауваживши, що навіть за офіційною інформацією росіян, вантажні перевезення через Кримський міст є на дуже низькому рівні. Відповідно загарбники намагаються максимально використати автомагістралі.

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Окупанти посилюють Запорізький напрямок, зокрема Бердянськ, Мелітополь, Розівку, використовуючи для цього окуповану частину Донецької області. Через неможливість повноцінно рухатися Кримським мостом, вони зосереджуються на інших автомагістралях.

Наприклад, використовують дорогу з Ростовської області через Новоазовськ, Маріуполь і далі на Бердянськ через узбережжя Азовського моря. Щоб вийти на Розівку також рухаються через села, які розташовані на межі Донецької та Запорізької областей.

Це свідчить про те, що в окупантів є нагальна потреба в посиленні Запорізького напрямку,

– зауважив Дмитро Забавін.

За його словами, у цій ситуації Маріуполь виступає транзитно-логістичним шляхом для постачання окупантів. Крім цього, російські загарбники не відмовляються від своїх намірів щодо залізничного сполучення та працюють над ним. Вже навіть є свідчення, що певну ділянку поновили й роблять все, щоб створити сполучення між частинами окупованих територій Донецької та Запорізької областей.

Але, я вважаю, що кінцевої мети вони не досягнуть, тому що у наших Збройних Сил є можливість ураження тимчасово окупованих територій. Думаю, в окупантів немає сенсу в будівництві залізничного сполучення, тому що воно довго не проживе,

– підсумував депутат Маріупольської міськради.

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