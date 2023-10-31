На все про все три тижні: як росіяни намагаються набрати війська в Маріуполі

Окупанти відчувають брак резервів на фронті, тому роблять все, щоб мобілізувати якнайбільше людей, зокрема й українців, які живуть на окупованих територіях. Таких чоловіків є небагато, але все ж росіяни знаходять тих, хто погоджується воювати.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що деяких чоловіків вдається обманом відправити на фронт. Окупанти обіцяють, що людина залишиться в тилу, але насправді майже одразу її відправляють на передову.

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Чи багато охочих у Маріуполі воювати проти України

Петро Андрющенко розповів історію 56-річного чоловіка, який жив у селищі поблизу Маріуполя. Він поїхав до Мангуша, щоб оформити соціальні виплати. Там побачив оголошення про службу за контрактом і пішов у військкомат. Росіяни пообіцяли йому шалені гроші та сказали, що буде водієм у тилу. Чоловік погодився.

Він уклав контракт, але його відправили на полігон, а вже невдовзі – під Авдіївку, де поставили у перші ряди на штурм. Відступати окупанти не давали можливості. Чоловікові пощастило, бо він опинився в полоні українських захисників.

Від моменту, коли він побачив оголошення до того, коли опинився в полоні – пройшло трохи більше ніж три тижні. Це відповідь на питання, чи є охочі. На жаль, вони є, але, на щастя, їх небагато,

– зауважив Андрющенко.

Молоде покоління маріупольців пішло воювати ще раніше, коли активно "розкручували" ПВК "Вагнера". Багато з них уже повернулися в місто, але не у свої домівки, а на цвинтарі.

Щодо росіян, які тренуються на полігонах біля Маріуполя, то вони розповідають, що погоджуються йти на фронт, щоб заробити гроші. Це можна пояснити економікою Росії та загалом рівнем життя в країні. Щобільше, на пропагандистському телебаченні людям розповідають про "неймовірні успіхи" росіян, яких насправді аж ніяк не має.

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Що роблять росіяни з мігрантами

На вулицях Маріуполя й загалом на всій території Росії ловлять мігрантів. Далі з них формують батальйони, зокрема ті, які кидають на штурми. Так окупанти знайшли для себе переможну формулу, як одночасно набрати людей у військо та уникнути соціального вибуху від незадоволених мобілізацією.

Це великий цинізм, але він існує. Мігрантів хапають в Маріуполі, тягнуть у військкомати, а потім вони кудись тихо зникають. Можливо, їх потрохи перекидають в Авдіївку,

– підкреслив Андрющенко.

Він додав, що служба за контрактом все-таки залишається здебільшого добровільною справою, але навіть тут росіяни вдаються до хитрощів. Оскільки триває призов до російської армії, майже всі чоловіки повинні прийти до військкоматів. Там їм можуть легко підсунути контракт.

Росіяни переконують людей, що через призов вони все одно опиняться на фронті, але їхні сім'ї нічого не отримуватимуть, відповідно краще підписати контракт і бути підготовленим, отримання спорядження і грошові виплати.

На таку "вудочку" люди ведуться, тому ми постійно акцентуємо на тому, що чоловікам треба їхати з Маріуполя, бо рано чи пізно вони всі опиняться на фронті. Росіяни не вважають їх за людей, хоч і пороздавали їм російські паспорти. Українці для них завжди будуть людьми нижчого сорту,

– наголосив радник міського голови Маріуполя.

Що відбувається в окупованому місті