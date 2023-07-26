Мінують мости всередині міста: окупанти готуються оборонятися у Маріуполі

Окупанти допускають можливість, що колись їм доведеться оборонятися в самому Маріуполі. Тому вони готують оборонні споруди в місті.

Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, окупанти створюють різні укріплення по всьому місту. Вони розуміють, що колись їм доведеться оборонятися в місті, тому намагаються облаштувати певні оборонні позиції

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Взялися навіть за мости

Як наголосив Андрющенко, російські окупанти вже навіть замінували мости, які ще вціліли в місті. Саме там облаштували певні ділянки, через які заборонили проходити цивільним. Там розміщені російські окупанти.

Поблизу мостів розмістили укріплення окупаційних військ. Вони також глянули і потенційно перевірили, де потенційно можна форсувати річку. Там зробили окремі укріплення. Готуються до оборони в Маріуполі,

– зауважив Андрющенко.

До теми – дивіться розмову з Петром Андрющенком на ютубі 24 Каналу

Аналогічна ситуація відбувається й в інших населених пунктах Донецької області. Зокрема, російські окупанти досить активно працюють поблизу різних мостів в регіоні.

Ситуація в Маріуполі: коротко