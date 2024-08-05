Не було такого з 2022 року: Андрющенко розповів про панічні дії росіян у Маріуполі

Російські військові не почуваються безпечно у тимчасово окупованому Маріуполі. Їхня поведінка все більше видає страх перед новими "сюрпризами", які чекають на них незабаром.

Окупанти активно переміщують техніку, аби вберегти її від нових ударів на тлі нещодавнього підпалу. Детальніше про дії росіян 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Чому панікують росіяни у Маріуполі

У тимчасово окупованому Маріуполі днями було гучно в районі нової військової бази російських окупантів. Внаслідок вибухів згоріли три вантажівки та одна броньована машина росіян. Через те окупанти починають серйозно нервуватися.

Сьогодні у росіян тривожність взагалі "на максималках". Вони почали проводити передислокацію вже по території комбінату Ілліча з одного місця в інше. Кілька годин тому ми зафіксували величезну колону. Наші люди кажуть, що такої колони не бачили ще з 2022 – 2023 року,

– зазначив Петро Андрющенко.

У колоні було щонайменше 20 вантажівок, близько 10 паливозаправників, 10 вантажівок, які тягнуть за собою гармати та оснащені кулемети.

"Така передислокація відбувається тому, що вони дуже хвилюються, що слідом за підпалом буде вже "прильот". Добре, щоб так і було. До того ж при цій передислокації наші люди фіксували патрулі, які супроводжували ці колони, для того, щоб не дати змогу зафільмувати колону по Нікопольському проспекті у Маріуполі", – наголосив Андрющенко.

Втім надмірна обережність окупантів не допомогла. Рух колони військової техніки все одно вдалося зафіксувати та визначити, куди вона врешті прибула.

Загалом у Маріуполі спостерігають одночасну спробу наситити додатковими силами і Запорізьку область, і Донецьку. Особливу увагу все ж акцентують на Донеччині, зокрема на Покровському напрямку, де сьогодні відбуваються чи не найактивніші бої. Хоч при цьому не полишають ідеї відкрити ще один фронт на Запорізькій ділянці.