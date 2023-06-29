Підготували план, збирають речі: маріупольські колаборанти готуються до втечі

В передчутті неминучого, тобто звільнення українського Маріуполя, росіяни почали готуватись до евакуації. Ще місяць тому вони почали готувати план, який коригують відповідно до поточної ситуації. Вивозити планують не лише окупаційні адміністрації, але й людей, які виявлять таке бажання.

Евакуація має два етапи, які залежать від ситуації на фронті. На останньому – росіян планують вивозити до Таганрога. Про це 24 Каналу розповів Петро Андрющенко – радник міського голови Маріуполя.

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Як відбуватиметься евакуація окупантів

Окупанти в Маріуполі вже готуються до евакуації. Їхні плани були розроблені ще приблизно місяць тому, однак їх постійно оновлюють, зважаючи на ситуацію.

Готуються виїжджати самі, готуються вивозити людей – насамперед тих, які захочуть виїжджати, проросійських. Це вже не вперше. Минулого року, коли тривав Харківський та Херсонський наступ – відбувалось те саме,

– зауважив Петро Андрющенко.

Плани окупантів передбачають, що в першу хвилю вивозитимуть людей в бік Новоазовського району, який окупований ще з 2014 року. Там є достатня кількість баз відпочинку. Тобто росіяни рухаються за тим же сценарієм, як у Запорізькій області. Коли звідти почали вивозити людей в бік Бердянська з Пологів і Токмака.

Під час другої хвилі, якщо окупанти побачать, що ЗСУ рухаються до Новоазовська, тоді за планом переміщувати людей вже на територію Росії в район Таганрога.

"Незрозуміло, як таку кількість людей в принципі можна вивезти, де її можна розмістити. Ну але кого з них колись це хвилювало. Більше колаборанти думають, що робити їм самим – не залишитись, не дочекатись наших Збройних сил", – зазначив Андрющенко.

Чи евакуюватимуть українців примусово

Списки людей на евакуацію не складають. Окрім окупаційних адміністрацій, які будуть тікати. Це радше відбуватиметься в хаотичному добровільно-примусовому порядку. Через це і з'являються вкиди та залякування місцевого населення, зокрема у російських телеграм-каналах.

Проукраїнських людей лякають, мовляв, коли Маріуполь повернеться під контроль України, всіх людей на окупованих територіях посадять у в'язниці. Очевидно, це маячня.

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Росіяни не припиняють тероризувати місцевих

На жаль, в Маріуполі зараз посилюється терор місцевого населення. Окупанти дістались навіть до дітей та підлітків в пошуках партизанів.

Намагаються дістати радше їхніх батьків. Є така гіпотеза, що вони не можуть через обшуки знайти дорослих партизанів, тому що вони використовують дитячі гаджети для зв'язку з Україною,

– пояснив радник мера Маріуполя.

Тож росіяни хапають дітей, які їм трапляться. Особливо, якщо вони ходять групами, намагаючись щось знайти. Це показує як рівень страху окупантів, так і рівень репресій, на які вони готові піти.

"Ми постійно бачимо перекриті вулиці, побільшало патрулів, які понаїхали з поліції Санкт-Петербургу. Перевірки тривають, тривають, тривають", – наголосив Андрющенко.

Окупанти перевіряють всі автівки та людей там. Режим справді посилюється.

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