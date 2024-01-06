Мусульмани не оцінили: як росіяни "святкували" Новий рік у Маріуполі

Окупаційна влада Маріуполя намагалася створити невимушену атмосферу в місті під час новорічних свят. Однак досягнути мети не вдалось. Частина містян просто не святкувала, а частина була шокована діями росіян.

Для збереження антуражу окупанти поставили у місті дві ялинки. Одна з них стояла біля Драмтеатру, де раніше через російський обстріл загинули сотні людей. Детальніше про те, як "святкували" росіяни у Маріуполі 24 Каналу розповів Петро Андрющенко – радник міського голови Маріуполя.

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Чи навмисно ялинку встановили біля Драмтеатру

Наприкінці грудня окупаційна влада Маріуполя влаштувала комплекс заходів на честь відкриття у місті головної ялинки на площі Свободи. Ще одну ялинку встановили одразу перед руїнами Драмтеатру, де раніше був надпис "ДІТИ".

Однак, ймовірно, це не було цілеспрямованим кроком окупантів.

Цинізму вистачає з одного боку, але з іншого – у них просто клепки немає цього зробити. Торік Санкт-Петербург "подарував" цю ялинку Маріуполю, Драмтеатром займається теж Санкт-Петербург. Тому ялинку поставили там, де є місцеперебування петербурзької громади,

– пояснив Петро Андрющенко.

У травні 2022 року губернатор Петербурга Алєксандр Бєглов та очільник так званої "ДНР" Денис Пушилін домовились про встановлення "побратимських" зв'язків між Санкт-Петербургом та Маріуполем. Вже в червні Бєлгов та "глава" окупаційної адміністрації Маріуполя Констянтин Іващенко підписали угоду про "побратимство" між містами.

"Щоб витворяти такі цинічні речі, аби "подраконити" місцевих, потрібно щонайменше велике бажання. Такого бажання немає, адже у місті і без того незадоволення окупаційною владою величезне", – наголосив Андрющенко.

Водночас не продумати наслідки такого кроку було нерозумно з боку окупантів. Адже навіть маріупольці з відверто проросійською позицією, шоковані діями росіян.

Контингент Маріуполя не святкує

"Розважали" місцевих на свята традиційні російські діди морози та снігурочки. Хоч, власне, був один нюанс.

Враховуючи етнічний склад Маріуполя на сьогодні, я не знаю кого вони мали б притягнути до ялинки. Зрозуміло, що мусульманська спільнота святкує інакше та в інший час. Усе це відчувається в Маріуполі,

– зазначив Андрющенко.

Цікаво зауважити, що у Старобільську на Луганщині окупанти скасували відзначення дня Святого Миколая, бо це "суто українське свято". Натомість дітей вітав Киш Бабай із Татарстану.

Річ у тім, що раніше Татарстану надали "шефство" над деякими окупованими громадами Луганщини.

Скандали під час новорічних свят

Загалом, на Новий рік на площі Свободи не було багато маріупольців, адже всі розуміють потенційну загрозу.

"Гучних святкувань не було. Була низка скандалів, пов'язаних зі святкуванням. Так, у Маріуполь завезли 20 тисяч дитячих солодких подарунків. 5 тисяч одразу розкидали торговими мережами, а потім і решта 15 тисяч подарунків десь поділися", – розповів Андрющенко.

Крім того, Андрющенко розповів про випадок, як хтось у новорічну ніч запустив салюти, а у відповідь "отримав автоматну чергу". Ймовірно, сталося це через те, що як цивільні, так і військові перебувають у нервовому стані.

Однак попереду ще православне Різдво, важливе для росіян свято.

Ми не виключаємо того, що будуть провокації з боку росіян. Ми дивимось на Бєлгород та Крим і розуміємо, що їм потрібні жертви, бо вони вважають, що у такий спосіб можуть згуртувати свій народ,

– зауважив радник мера Маріуполя.

Якщо ж особливого ажіотажу під час християнських свят не було, то зовсім інша ситуація у період мусульманських свят.

Ситуація у Маріуполі: що відомо