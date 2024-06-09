Яскрава "бавовна" в Маріуполі: Андрющенко розповів, що втратили окупанти
"Бавовна" завітала на північний схід від окупованого Маріуполя. Ймовірно, влучили у систему зв'язку, також знеструмлено підстанцію. До цього долучилися партизани.
Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що основна проблема росіян – це зв'язок. Після такого яскравого прильоту він фактично зник.
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Які наслідки атаки
Якщо немає зв'язку, то тоді відсутня нормальна координація. А цей район є резервом, своєрідним тилом для наступальних дій росіян у районі Волновахи та навіть вище – в бік Вугледару. Курахового. Основна частина зв'язку залежить від електропостачання.
Було влучання в одну з вузлових станцій, яка забезпечує зв'язок для великої території – від Маріуполя до Волновахи. Тому зараз у росіян є проблеми зі стандартним зв'язком, але зрозуміло, що у них залишаються супутникові телефони, рації,
– розповів Петро Андрющенко.
Було знеструмлено підстанцію Заря 330кВт. Вона живить значну частину регіону: північ Маріупольському району, частину Волноваського та всі окупаційні бази. Електрику досі не поремонтували, бо для цього не вистачає бригад.
Також варто розуміти, що зв'язок пов'язаний з системою ППО. Російська протиповітряна оборона спрацьовувала наступного ранку після прильоту. Можливо, були ураження Шахтинського заводу, що в Ростовській області. Тому "бавовну" добре відчувають росіяни й вона має для них серйозні наслідки.
Ситуація у Маріуполі: останні новини
- У Маріуполі гриміли вибухи вночі з 1 на 2 червня. Ймовірно, прилетіло по місцю, де росіяни зосереджують свої засоби. Зокрема було відомо, де саме зупиняються тягачі з технікою, яку потім везуть на Запорізький напрямок. Можливо, вибух був там.
- Росіяни панікують через випадки "бавовни". Це змушує їх передислоковувати особовий склад та перекидати системи ППО до окупованого Криму. Крім цього, окупанти мають розпорядження заселятися у житлові квартали, щоб уникнути ураження.
- Життя в окупованому місті стало практично неможливим. На вулицях смердить фекаліями, немає водовідведення, у медицині цілковитий колапс. Наприклад, у лікарнях не працюють ліфти, тому хворих на ношах можуть переносити на 7 поверх.