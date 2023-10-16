Постійні дебоші та розбірки між мігрантами: кого Росія завезла у Маріуполь

У тимчасово окупованому Маріуполі під виглядом будівельників з'явилися десятки тисяч мігрантів з різних куточків Росії та не лише. Окрім того, що вони не дають життя маріупольцям, ще й постійно сваряться між собою.

Сварки між етнічними меншинами відбуваються з приводу та без.Про це 24 Каналу розповів Петро Андрющенко – радник міського голови Маріуполя, зауваживши, що ситуація може погіршитись надалі.

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Що відбувається у Маріуполі

Кількість мігрантів у Маріуполі вже давно перетнула межу у 50 тисяч. Вони почали почуватись доволі комфортно в українському місті, адже перевозять туди навіть свої сім'ї.

Щодо етнічних банд, то їх не зробили. Уявіть, туди приїхало 50 тисяч узбеків, таджиків і ще незрозуміло хто, то вони самі по собі збиваються в банди. Росія притягнула в Маріуполь всі свої етнічні проблеми і російський фашизм,

– зауважив Петро Андрющенко.

Станом на зараз у Маріуполі залишилось близько 70 – 80 тисяч українців, понад 50 тисяч – приїжджі з Середньої Азії, азійської частини Росії. Крім того, у місті чимало російських військових, ДНРівців.

"В цьому випадку всі проблеми, які сконцентровані на території Росії, квітнуть. Є певні конфлікти між кадирівцями і дагестанцями, узбеками і таджиками. Між всіма ними, як мусульманами, сконцентрована взаємна неприязнь до російських військових, як до християн", – пояснив Андрющенко.

За всім цим спостерігають маріупольці, які не беруть участі у цих розбираннях, але страждають від них. Адже містяни піддаються найбільшому цькуванню з боку росіян та приїжджих.

Петро Андрющенко про етнічні меншини в Маріуполі: дивіться відео

Етнічні меншини кидатимуть у бій

Щобільше, на думку Андрющенка, ситуація у Маріуполі та інших тимчасово загарбаних територіях надалі лише погіршуватиметься.

Російському керівництву це вигідно – тримати Маріуполь у такому безладі. Далі піде Бердянськ, умовно Токмак, Мелітополь, Нова Каховка. Таке може чекати на усі тимчасово окуповані території, якщо дати росіянам волю,

– наголосив радник мера Маріуполя.

"Малі народи Росії", як кажуть самі ж росіяни, переміщують на окуповані території. Потім ж їх можуть кидати у "м'ясні штурми". Ймовірно, до президентських виборів у Росії, в бій кидатимуть якраз етнічні меншини, не зачіпаючи європейську частину Росії.

"У такий спосіб вони "вичистять" свою територію, отримають електоральні бонуси", – додав Андрющенко.

Ситуація у Маріуполі: що відомо