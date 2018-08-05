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"Маріуполь" здобув вольову перемогу над київський "Арсеналом" на виїзді

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Київський "Арсенал" програє третю гру поспіль
Київський "Арсенал" програє третю гру поспіль / ФК "Арсенал-Київ"

До цього матчу "Арсенал-Київ" не перемагав та не забивав голів в УПЛ. Кращого суперника, аніж "Маріуполь", який до цього у четвер, 2 серпня, провів 120-хвилинний матч проти "Юргордена" у Лізі Європи, важко було уявити. І один з показників "канонірам" вдалося змінити.

"Арсенал-Київ" – "Маріуполь" 1:2
Голи: Лола, 22 – Фомін, 36 (пен), Борячук, 44

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При цьому розпочалося все для команди італійського наставника Раванеллі доволі непогано – "Арсенал" чимало атакував, і навіть завдавав ударів по воротах. Саме одна з таких атак і призвела до гола у ворота "Маріуполя". Лола, або ж Аурелій Нгейітала в дотик замкнув простріл з флангу.

Та радість господарів поля була не довгою – Ніколіч у власному штрафному завалив суперника, і арбітр призначив пенальті. Як і у матчі проти "Юргордена", удар з позначки чітко реалізував Фомін.

А згодом "Маріуполь" вийшов вперед. Після подачі з кутового гравцями "Арсеналу", гостям вдалося перехопити м'яч і вийти у швидку контратаку. М'яч на хід отримав Борячук. Вийти сам на сам на ворота Сітала йому мав завадити Дубінчак, натомість захисник підковзнувся та впав перед своїм штрафним майданчиком. Форвард ж чітко реалізував момент.

Це настільки розізлило Раванеллі, що він почав гамселити по лаві запасних. Арбітру довелося його вилучити за межі технічної зони.

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У другому таймі команди голів не забивали. У "Маріуполя" не було сил атакувати (вони й не провели жодної акцентованої атаки за другу 45-хвилинку). "Арсенал-Київ" ж, попри намагання зрівняти рахунок, забити так і не зуміло.

Це третя поспіль поразка для "гармашів". Вони єдина команда, яка поки не заробила жодного очка в УПЛ. "Маріуполь" ж набрав перші бали.

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Теги: Новини України Новини спорту УПЛ ФК Арсенал-Київ ФК Маріуполь
Джерело: 24 Канал
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