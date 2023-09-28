Росія викинула маріупольців на вулиці: багатоповерхівки "відбудовують", але квартири – продають
У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники "відбудовують" зруйновані будинки. Проте людям, які залишилися без житла, їх не видаватимуть. Усі багатоповерхівки будують з комерційною метою.
Хоча людям і обіцяли видати нові квартири, втім окупанти вкотре цинічно збрехали маріупольцям. Про це мовиться у сюжеті журналіста Дениса Казанського, який знайшов кілька подібних скарг від маріупольців, передає 24 Канал.
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Позбавляють законного права на приватну власність
Жодним словам російських окупантів не можна довіряти, адже вони цинічно брешуть. Так, у Маріуполі масово зносять зруйновані та пошкоджені багатоповерхівки. Люди били на сполох, адже залишалися без житла. Втім, російська окупаційна "адміністрація" заспокоювала людей, заявляючи, що маріупольці отримають квартири у нових будинках.
Проте ці заяви виявилися черговою брехнею. Жителі Маріуполя почали записувати звернення й вимагати, щоб їм повернули квартири. Зокрема, мешканці історичного "будинку з годинником" записали подібне відео. Вони наголосили, що багатоповерхівку почали зносити у грудні 2022 року. Тоді людям пообіцяли видати нові квартири. Будинок окупанти дійсно збудували, але – з комерційною метою. Квартири у ньому не видадуть колишнім мешканцям, а продаватимуть росіянам, які мають гроші, щоб купити квартиру в центрі Маріуполя.
"Будинок з годинником" знесли. Жителі сподівалися, що історичний центр Маріуполя відновлять і їм повернуть житло. Але виявилося, що вже виданий дозвіл на будівництво нового будинку з комерційною метою. "Що робити жителям? На яких підставах нас позбавляють законного права на приватну власність?
– заявляють обурені маріупольці.
Жінка на відео до прикладу наводить статистику. За її словами, у місті знесено близько 465 багатоповерхівок. В кожній з них – від 100 до 200 квартир. Можна лише уявити, скільки людей опинилися без домівок і змушені шукати нове помешкання.
І таких випадків, коли людям не повертають квартири – безліч. Російські пропагандисти заявляють про якісь "компенсації" за житло. Втім, цієї суми не вистачить, аби маріупольці, які залишилися без даху над головою, змогли купити квартиру.
Обурені маріупольці вимагають повернути житло: дивіться відео
Останні новини з окупованого Маріуполя
- Окупанти намагаються побудувати пряме залізничне сполучення з Маріуполем, Волновахою та Донецьком. Росіяни вже почали будівництво залізничного мосту біля села Гранітне. Як наголосив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, якщо росіяни побудують таке сполучення, то матимуть прямий залізничний рейс до Ростова-на-Дону й Таганрогу.
- У тимчасово окупований Маріуполь активно заселяються етнічні меншини Росії. За словами Андрющенка, у місті близько 55 тисяч цивільних росіян. За його словами, написи арабською на ринках і жінки в паранджі вже стали нормальними явищами в Маріуполі. Людей з азійської частини Росії дедалі більше – чеченців, дагестанців та інших.
- Українці в Маріуполі чекають на звільнення. Днями партизани в окупованому місті знищили трансформаторні установки, які давали електроенергію базам окупантів.