Ціни вищі, ніж в Москві: як росіяни роблять життя маріупольців нестерпним
За час російської окупації у Маріуполі не покращились умови життя, радше навпаки. Маріупольці, які залишились у місті, ледь зводять кінці з кінцями, щоб вижити.
Усе через те, що містянам виплачують мізерні зарплати та пенсії, яких не вистачає майже ні на що. Детальніше про те, що відбувається у Маріуполі, 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
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Нестерпне життя в окупації
У Маріуполі загострюється ситуація. Цивільні зіштовхнулися з надскладними умовами життя під російською окупацією, які не покращуються з плином часу.
Криза дійшла вже до крайньої точки незадоволення. До чого це призведе – подивимось, де впевнений, що ми побачимо якісь глобальні бунти, але в історії окупованого Маріуполя вже були точкові страйки, які проводити робітники комунальних підприємств. Ми приблизно в цій точці, де це знову може статися,
– зауважив Петро Андрющенко.
Зокрема, зараз наростає невдоволення так званого "нижчого медперсоналу" – санітари, медсестри, які отримують мізерну зарплату. За неї просто неможливо прожити в окупованому Маріуполі.
"Така ж історія з пенсіонерами, яким почали видавати пенсію лише за грудень. Рівень пенсійного забезпечення теж такий, що його не вистачає для життя. Не вистачає, бо (Дєніс) Пушилін, його банда і топперсони Кремля, які керують Маріуполем, є власниками всіх супермаркетів, де зависокі ціни на все", – наголосив Андрющенко.
Для розуміння, ціни в тимчасово окупованому Маріуполі можуть бути вдвічі більшими, ніж, наприклад, у Москві. Тоді як якість життя в місті залишається наднизькою. Очевидно, що все це роблять для того, щоб у Маріуполі просто не залишилось українців, натомість щоб його заселяли росіяни.
Що відбувається у Маріуполі: детальніше
- Росіяни невтомно поширюють свою пропаганду на окупованих територіях. Часто жертвами російської пропаганди стають саме діти. Так, у Маріуполі "перевиховують" дітей та підлітків, адже з них "легше зробити росіян". Крім того, через дітей окупанти тиснуть й на батьків.
- Тим часом до міста масово звозять поранених російських військових. Водночас надовго їх у Маріуполі не залишають, а відправляють до Росії. Залишаються тільки окупанти, які потребують невідкладних операцій.
- У Маріуполі також помітили військову техніку з новими позначками у вигляді букви "Х" у квадраті. Найімовірніше, це свідчить про створення нових підрозділів сформовані здебільшого з контрактників. Який був напрямок руху техніки поки що невідомо.