Росіяни розуміють, що скоро все закінчиться, – Данілов про викрадення майна маріупольців
Тих, хто виїхав з Маріуполя, російські окупанти незаконно "позбавлять права власності" на свої ж квартири й вони перейдуть до окупаційної влади. Ці накази росіян не мають жодної юридичної сили, а агресор відповість за все.
Армія мародерів
Про це сказав секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов. Свою думку з цього приводу він висловив в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.
Увага Окупанти у Маріуполі видали "указ", яким позбавили житла всіх українців
Він зазначив, те, що вони роблять не є новиною для нас. Ще у 2014 році на території окупованих частин Донецької та Луганської областей, які тоді захопила росія, розпочавши агресію проти нашої країни у лютому 2014 року, росіяни забирали підприємства, житло громадян нашої країни.
Настане час, коли все це повернуть. Ба більше, виплатять компенсацію всім нашим громадянам і ми своє, ще раз наголошую, не віддамо нікому. І за все це росіяни відповідатимуть,
– запевнив Данілов.
Час перемоги України все ближче
І додав, що те, як зараз поводяться росіяни, свідчить про те, що вони вже розуміють, що час нашої перемоги – з кожним днем все ближче й ближче. Вони це усвідомлюють.
Останні візити путіна, який відправився в країну, яка була повністю під санкціями США, Євросоюзу та всіх цивілізованих держав (мовиться про Іран – 24 канал), як його там "привітали", яка була в нього позиція – говорить про те, що шансів у росії перемогти нашу країну – нуль.
Інша справа, що зараз у нашій країні, на жаль, не всі це ще усвідомили, і досі є такі собі коливання певних осіб з цього приводу.
"Я б хотів повідомити, що не треба коливатися, майте на увазі, що всі колаборанти, які увійшли в структури, які досі продовжують допомагати росії – їх вичислять і після війни ми вимагатимемо зовсім іншу країну", – підсумував Данілов.
Повністю інтерв'ю з Даніловим: дивіться відео
Останні новини з багатостраждального Маріуполя
- росіяни не припиняють чинити злочини проти маріупольців. Цього разу вони вирішили відкрито позбавити їх житла.
- Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, окупаційна "влада" вирішила заборонити право власності на нерухомість усім українцям, які не пройшли "реєстрацію". Фактично, самопроголошені самозванці вирішили провести "націоналізацію" всього приватного майна та забрати його в тих, хто чинить їм опір.
- Однак місцеві мешканці не хочуть миритися з цим російським режимом. Так, там українець вийшов з державним прапором до розбомбленого росіянами драматичного театру. Президент Володимир Зеленський зазначив, що це був дуже сміливий вчинок.
- Тим часом росія цинічно краде українське зерно з окупованих територій та намагається його продати іншим країнам. Місцева влада Маріуполя повідомила, що звідти зерно хочуть відправити до Сирії, а там – продаватимуть "за потребами"