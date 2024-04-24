Вночі в Маріуполі прогриміли щонайменше 12 вибухів: їх чули аж у Бердянську

Окупанти не мають спокою на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, у Маріуполі та Бердянську прогриміли вибухи.

Вночі проти 24 квітня у Маріуполі та районі пролунало щонайменш 12 вибухів. Їх чули всі райони міста та узбережжя.

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Гучно було не тільки в Маріуполі

Також повідомляють, що звуки вибухів було чутно до Бердянська. Крім цього, ракетну небезпеку оголошували на Півдні, проте ніяких сигналів повітряної тривоги не лунало.

У місті прильотів не фіксували, однак залишається відкритим питання району. Через пів години після вибухів російські моніторингові пабліки повідомили про "роботу Торнадо-С с ракетами дальністю до 300 кілометрів по Кураховому". Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що попередньо, інформація видається черговим "заспокійливим".

Однак деталі невідомі.

Частина спостерігачів допускає можливі пуски з кораблів в Азовському морі. Це пояснює таке широке розповсюдження звуку, однак потрібно уточнити вид зброї.

Найбільш вірогідним варіантом залишається серія прильотів.

Андрющенко додав, що всі деталі будуть згодом.

У Маріуполі, ймовірно, приліт та пожежа