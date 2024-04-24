Вночі в Маріуполі прогриміли щонайменше 12 вибухів: їх чули аж у Бердянську
Окупанти не мають спокою на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, у Маріуполі та Бердянську прогриміли вибухи.
Вночі проти 24 квітня у Маріуполі та районі пролунало щонайменш 12 вибухів. Їх чули всі райони міста та узбережжя.
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Гучно було не тільки в Маріуполі
Також повідомляють, що звуки вибухів було чутно до Бердянська. Крім цього, ракетну небезпеку оголошували на Півдні, проте ніяких сигналів повітряної тривоги не лунало.
У місті прильотів не фіксували, однак залишається відкритим питання району. Через пів години після вибухів російські моніторингові пабліки повідомили про "роботу Торнадо-С с ракетами дальністю до 300 кілометрів по Кураховому". Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що попередньо, інформація видається черговим "заспокійливим".
Однак деталі невідомі.
Частина спостерігачів допускає можливі пуски з кораблів в Азовському морі. Це пояснює таке широке розповсюдження звуку, однак потрібно уточнити вид зброї.
Найбільш вірогідним варіантом залишається серія прильотів.
Андрющенко додав, що всі деталі будуть згодом.
У Маріуполі, ймовірно, приліт та пожежа
- У Маріуполі вночі проти 23 квітня прогриміли вибухи. Також відомо про масштабне займання на території міста. У тимчасово окупованому Маріуполі спалахнула пожежа. Окупаційна влада заспокоює населення та наполягає на тому, що це просто "грім".
- Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму телеграм-каналі написав, що все місто могло спостерігати, як на Лівобережжі палав приліт. Росіяни заявили, що звук, який чули місцеві – просто грім. Трохи пізніше окупанти сказали, що у місті "горів очерет".
- За інформацією від Маріупольського Спротиву, з місця влучання в Лівобережному районі після пожежі вивезли поранених на трьох вантажівках “Урал” в бік Новоазовська. Це означає, що вони або у важкому стані та їх приймуть у маріупольському шпиталі, або загиблі.