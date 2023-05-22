Вночі у Маріуполі знову було гаряче: пролунали щонайменше два вибухи
22 травня 2023, 08:29Читать новость на русском
Джерело:Петро Андрющенко
У тимчасово окупованому Маріуполі знову неспокійно. У місті пролунали потужні вибухи.
Місцеві жителі в паніці заявили, що вибухи було чутно по всьому місту. Що саме сталося – поки невідомо.
Зверніть увагу У Маріуполі прогриміли потужні вибухи: ймовірно, спрацювала ворожа ППО
У Маріуполі пролунали вибухи
Вночі 22 травня у Маріуполі пролунало щонайменше два вибухи. Люди тривожаться, оскільки не вірять у роботу ворожої ППО.
Черговий раз ППО працює з житлових кварталів?
– поглузував радник мера міста Петро Андрющенко.
Перелякані очевидці пишуть, що після вибухів затремтіли будинки і всі прокинулись. А деякі і зовсім кажуть про невідомі пуски у бік Маріуполя.
Мешканці Маріуполя в паніці після вибухів / Скриншоти
Маріуполь часто "накривають" потужні вибухи
- В окупованому Маріуполі зранку 21 травня очевидці повідомили про потужну "бавовну". Кажуть, що вибухів було декілька. Жителі міста пишуть, що ППО спрацювало багато разів. Люди кажуть, що буквально не могли спати через гучні звуки вибухів.
- 19 травня у Маріуполі було уражене місце базування від 150 окупантів, яке системно використовувалось для встановлення систем ППО.
- До речі, нещодавно у тимчасово окупованому Маріуполі загорівся ТЦ "Східний".
- У тимчасово окупованому Маріуполі днями також цвіла "бавовна". За попередньою інформацією, було влучання в місце розташування особистого складу окупантів на території Маріупольського аеропорту.